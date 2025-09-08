Le gouvernement Bayrou chute lourdement

Le Premier ministre n’a pas obtenu la confiance de l’Assemblée. 364 députés ont voté contre, 194 pour. François Bayrou donnera la démission de son gouvernement, demain, au président de la République.

Voilà, c’est réglé. Sans grande surprise, le Premier n’a pas obtenu la confiance des députés, ce lundi 8 septembre 2025. Cette chute du gouvernement Bayrou constitue une première historique sous la Ve République. Il sera ainsi le Premier chef de gouvernement à tomber sur un vote de confiance, le 42e de la Ve République. Jusqu’à présent, l’article 49-1 de la Constitution, qui régit le vote de confiance, a été utilisé à 41 reprises, sans jamais provoquer la chute d’un gouvernement.

Démission mardi à 8 heures

Le contexte de cette chute s’explique par le fait que François Bayrou ne dispose pas de majorité à l’Assemblée et n’a pas cherché à négocier cet été avec les oppositions sur des pistes de compromis de son budget qui prévoit 44 milliards d’économies.

François Bayrou a prévu de remettre sa démission, mardi, à huit heures et le Premier ministre démissionnaire et son équipe restent chargés de traiter uniquement « les affaires courantes », en attendant la nomination d’un nouveau gouvernement.

Et maintenant ?

Emmanuel Macron doit désormais trouver un nouveau Premier ministre pour former un gouvernement dans un contexte politique particulièrement difficile, avec une Assemblée nationale fragmentée. Plusieurs noms circulent depuis plusieurs jours pour remplacer Bayrou à l’hôtel de Matignon. Dont le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, la ministre du Travail, Catherine Vautrin, le ministre de l’Économie, Eric Lombard ou encore le ministre de la Justice, Gérald Darmanin. Un autre nom est parfois cité, celui de la Présidente de l’Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet.

Les choses devraient aller très vite pour ne pas laisser un vide politique face à la colère sociale qui gronde. Le mouvement Bloquons Tout s’annonce très suivi dans plusieurs régions de France.

❌ L’Assemblée a désapprouvé la déclaration de politique générale du Premier ministre. 🔎 En application de l’article 50 de la Constitution, il doit présenter la démission du Gvt au Président de la République. 🗳️ Suffrages exprimés : 558 | Pour : 194 | Contre : 364#DirectAN pic.twitter.com/dKcjKjNEt1 — Assemblée nationale (@AssembleeNat) September 8, 2025