Crise financière : la France, le Japon ou les États-Unis vont-ils faire basculer l’économie mondiale ?

L’économiste Marc Touati tire une nouvelle fois la sonnette d’alarme : tous les ingrédients d’une nouvelle crise financière majeure sont réunis. Trois détonateurs potentiels se dessinent à l’horizon.

La France au bord du gouffre budgétaire

Le vote du projet de loi de financement de la Sécurité sociale marque un tournant inquiétant pour l’économie française. Présenté comme un compromis politique, ce texte acte un déficit de la Sécurité sociale d’au moins 20 milliards d’euros, tandis que les autres pays européens réduisent leurs dépenses.

Les conséquences sont déjà visibles : les taux d’intérêt de la dette française ont atteint 3,61 % le 10 décembre, un sommet depuis novembre 2011, en pleine crise de la zone euro. La suspension de la réforme des retraites aggrave la situation, le Wall Street Journal avertissant que « la faillite financière française se rapproche ».

L’augmentation de la CSG, qui passe de 9,2 % à 10,6 %, pèse sur l’investissement. Les défaillances d’entreprises explosent avec près de 70 000 faillites sur douze mois, particulièrement dans la construction et l’immobilier.

Le Japon, bombe à retardement asiatique

Le deuxième déclencheur potentiel vient du Japon. Les taux obligataires japonais ont grimpé à 1,7 %, un niveau inédit depuis 2007. Avec une dette publique représentant 234 % du PIB, le pays fait face à une inflation persistante de 3 % et une contraction économique.

La dépréciation du yen (156 yens pour un dollar) pourrait pousser les investisseurs japonais à rapatrier leurs capitaux investis en Europe et aux États-Unis, déstabilisant les marchés obligataires mondiaux. La fin du « carry trade » menace l’équilibre financier global.

Les États-Unis temporairement épargnés

Malgré les inquiétudes, l’économie américaine résiste avec une croissance maintenue autour de 2 %. Le dollar conserve son statut de monnaie de réserve mondiale (62-65 % des réserves mondiales), protégeant temporairement le pays.

Toutefois, la baisse des taux par la Réserve fédérale malgré une inflation à 3 % soulève des questions sur sa crédibilité et pourrait fragiliser le dollar à moyen terme.

La Chine poursuit son expansion

Paradoxalement, la Chine affiche un excédent commercial record de 1 185 milliards de dollars. Ses exportations vers l’Europe bondissent de 20 % en un an, compensant le recul américain. Le déficit commercial français face à Pékin reste figé autour de 50 milliards d’euros.

L’économiste conclut sur une note pessimiste : la crise financière a déjà commencé et pourrait s’intensifier rapidement, avec la France et le Japon comme principaux catalyseurs.