Intermarché crée la surprise avec un “conte de Noël” devenu phénomène mondial

Un loup attendrissant, une animation 100 % française et zéro intelligence artificielle : le nouveau film de Noël d’Intermarché, diffusé depuis le 6 décembre, affole les compteurs. En trois jours, la vidéo avait déjà dépassé les 20 millions de vues, séduisant bien au-delà des frontières françaises.

Un succès fulgurant

À chaque fin d’année ses spots publicitaires, mais rares sont ceux qui mettent tout le monde d’accord. Le dernier film de Noël d’Intermarché, un court-métrage de deux minutes mettant en scène un loup cherchant à se faire accepter par les habitants de la forêt en cuisinant des légumes, a déclenché une vague d’enthousiasme rarement vue.

Sur les réseaux sociaux, les qualificatifs pleuvent : “une merveille de pub”, “la plus belle publicité de l’année”, “une pépite d’animation”. Et les commentaires ne viennent pas seulement de France : anglais, espagnol, italien… Les réactions affluent du monde entier.

Même les influenceurs s’en mêlent : le youtubeur Inoxtag, suivi par plus de quatre millions d’abonnés, confie être resté “sur [sa] faim” tant il aurait aimé voir le film se prolonger.

Une prouesse d’animation… sans intelligence artificielle

Le succès doit beaucoup à son identité artistique. Intermarché a confié la réalisation à l’agence Romance et la production à Illogic Studios, un studio d’animation montpelliérain réputé pour son travail artisanal et sa maîtrise de la 3D.

Fait notable : aucune intelligence artificielle n’a été utilisée. À l’heure où de nombreuses marques américaines proposent des campagnes de Noël générées par IA – suscitant parfois la controverse –, Intermarché revendique un choix à contre-courant.

Sur X, plusieurs créateurs saluent ce parti pris. Le youtubeur Le Puits animé évoque un “court-métrage magnifique”, estimant qu’“alors que certaines marques misent sur l’IA, Intermarché choisit de valoriser l’animation et l’humain”.

Mauricio Velazco, artiste 2D/3D basé à New York et suivi par des milliers d’abonnés, rêve même que “toutes les entreprises fassent des pubs comme celle-ci”.

Lucas Navarro, cofondateur d’Illogic Studios, avoue à l’AFP être “le premier surpris” par l’ampleur de l’enthousiasme international.

Thierry Cotillard : “Une petite œuvre artistique, faite par 70 personnes, pas par une machine”

Chez Intermarché, la fierté est palpable. Sur LinkedIn, Thierry Cotillard, patron du groupement Les Mousquetaires, salue le succès de ce “loup mal-aimé désormais aimé du monde entier”.

Invité de franceinfo, il assume totalement le choix d’une production 100 % artisanale : “Nous sommes très fiers de donner une leçon aux Américains. Les grandes marques sortent leurs pubs avec l’IA. Nous, nous faisons travailler 70 personnes depuis un an pour un véritable film d’animation.”

Pour lui, l’enjeu dépasse la simple communication : “C’est la fierté d’avoir créé une petite œuvre artistique, réalisée non pas par un ordinateur, mais par l’intelligence humaine.”

Un message de “vivre ensemble”… parfois mal interprété

Si l’accueil est quasi unanimement positif, quelques voix critiques émergent. Certains internautes reprochent au film de promouvoir un message “woke” ou de laisser croire qu’un loup pourrait devenir végétarien, y voyant une allusion au veganisme.

Thierry Cotillard balaie la critique : “Ce n’est pas le message. L’idée, c’est qu’on n’exclut personne. Même le loup est invité à la table. Le film raconte simplement le vivre ensemble.”

Vers un long métrage ?

Face au succès colossal, l’histoire du loup pourrait ne pas s’arrêter là. Illogic Studios confie déjà travailler sur un projet de long métrage “dans le style du Mal-aimé”, de quoi ravir les nombreux internautes qui affirment vouloir “un film entier sur ce loup”.

Et certains se disent même prêts à rallumer la télévision “juste pour tomber sur cette pub encore et encore”.

Cocoricooooo!!!!