Gaza : L’appel aux Juifs du monde entier !

Jusqu’à quand laissera-t-on Nétanyahou massacrer les populations civiles de Gaza ? Les pays occidentaux, horrifiés mais complices, détournent le regard. Pourtant, de plus en plus de voix juives s’élèvent pour dénoncer ce génocide, comprenant que, tôt ou tard, ils devront payer leur silence coupable.

» Je demande aux Juifs du Monde entier, de considérer ce que cet homme, Benyamin Nétanyahou et son gouvernement de droite font au peuple Juifs du monde entier. Ils mettent non seulement en danger l’État d’Israël qui me tient profondément à cœur et que je souhaite voir exister, mais ils mettent en danger la population juive dans le monde entier. Ce qui se passe à Gaza est la chose la plus dangereuse, et pas seulement depuis le 7 octobre. Permettre ce qui se passe à Gaza, quelle que soit la raison sur des enfants et sur des civils de tous âges, est inadmissible et impensable. Et je vous demande, Juifs du monde entier, de passer un peu de temps seul, et de réfléchir si c’est acceptable et tenable ? Est-ce qu’on peut réellement soutenir Ça ? Comment cela a-t-il pu être commis contre vous et vos ancêtres ? Et vous tournez la tête ! Et ce qu’on nous a fait , vous le faites subir à quelqu’un d’autre ! »

(Mandy Patinkin, célèbre acteur juif américain et chanteur lyrique, interviewé par David Marchese dans l’émission » The Interview » à retrouver dans le New York Times.)