Nancy : L’ALAGH fête ses 50 ans au service des handicapés

L’Association Lorraine d’Aide aux personnes Gravement handicapées fête un demi-siècle d’engagement, d’innovation et de service, le 13 juin 2025 dans ses locaux de l’avenue Pichard à Nancy. Une semaine d’animations pour fêter l’événement.

Fondée en 1974, l’Association d’Aide aux personnes Gravement handicapées (ALAGH) a célébré ses 50 ans d’actions au service des personnes en situation de handicap et de vulnérabilité. Elle célèbrera aussi, en 2025, les 30 ans de fonctionnement du Foyer d’Accueil Médicalisé de Jour de Nancy et les 45 ans de l’autorisation de fonctionnement de la Maison d’Accueil Spécialisée Irène Pierre de Nancy.

L’engagement des professionnels, bénévoles et partenaires

Pour rappel, l’ALAGH gère une Maison d’Accueil Spécialisée Irène Pierre, un Foyer d’Accueil

Médicalisé de Jour et un dispositif PasseR’aile à destination des personnes cérébro-lésées à

Nancy (Plateau de Haye), une Maison d’Accueil Spécialisée l’Orée du Bois à Mont-Saint-Martin (Pays Haut), un Service de Soins Infirmiers à domicile (SSIAD et SPASAD) à Villers-lès-Nancy, et une Unité de Logements et Services (ULS) Nancy Grand Cœur au centre de Nancy.

Depuis un demi-siècle, l’ALAGH œuvre avec détermination dans le secteur médico-social, en plaçant la dignité, l’accompagnement personnalisé et l’inclusion au cœur de sa mission. L’association accompagne chaque année plusieurs centaines de bénéficiaires grâce à l’engagement de ses professionnels, bénévoles et partenaires.

À travers cinq décennies de défis et de transformations, l’ALAGH a su s’adapter à un monde en constante évolution tout en restant fidèle à ses valeurs fondatrices. Elle a su bâtir une réputation fondée sur la rigueur, la vision et l’engagement de ses membres.

Un anniversaire sous le signe de la reconnaissance et de l’avenir

Pour marquer cet anniversaire symbolique, l’ALAGH organise une série d’événements à destination des résidents/usagers, des familles, des professionnels et de ses partenaires institutionnels :

Vendredi 13 juin : conférence-débat ayant pour thème : « Mes choix, mes droits, mes compétences… L’ALAGH, une PasseR’aile vers l’avenir » réunissant fondateurs, membres historiques et acteurs actuels pour retracer les 50 dernières années et imaginer ensemble les 50 prochaines. Une conférence construite avec et pour les personnes accompagnées, autour de leurs choix et de leur avenir.

: conférence-débat ayant pour thème : « Mes choix, mes droits, mes compétences… L’ALAGH, une PasseR’aile vers l’avenir » réunissant fondateurs, membres historiques et acteurs actuels pour retracer les 50 dernières années et imaginer ensemble les 50 prochaines. Une conférence construite avec et pour les personnes accompagnées, autour de leurs choix et de leur avenir. Lundi 16 juin : Concert pianiste et ténor, ouvert aux résidents et à leurs familles.

: Concert pianiste et ténor, ouvert aux résidents et à leurs familles. Mardi 17 juin : Atelier philosophie autour du thème « Mes choix, mes droits, mes compétences » ouvert aux résidents et aux professionnels.

: Atelier philosophie autour du thème « Mes choix, mes droits, mes compétences » ouvert aux résidents et aux professionnels. Mercredi 18 juin : portes ouvertes dans les établissements ALAGH pour valoriser le travail quotidien des équipes et la richesse des parcours des personnes accompagnées.

: portes ouvertes dans les établissements ALAGH pour valoriser le travail quotidien des équipes et la richesse des parcours des personnes accompagnées. Jeudi 19 juin : Chorale ouverte.

: Chorale ouverte. Vendredi 20 juin : Fête de la musique – soirée ouverte aux professionnels, aux résidents et aux familles.

Cinquante ans au service des autres, et demain ?

Un avenir tourné vers l’inclusion, l’innovation et la transmission

Fidèle à ses valeurs fondatrices — solidarité, humanisme et respect de la personne — l’ALAGH continue d’innover face aux nouveaux enjeux du secteur : vieillissement des personnes en situation de handicap, inclusion sociale, transformation des pratiques professionnelles… Portée par une nouvelle génération dynamique et engagée, l’association développe aujourd’hui de nouveaux projets autour de l’accompagnement à domicile, de la pair-aidance et du soutien aux aidants, entre autres. Autant de défis que l’ALAGH compte relever en s’appuyant sur l’héritage des 50 dernières années.

Force de proposition

L’association, au travers de ses projets, s’inscrit dans le parcours de vie de l’usager. Cette notion de parcours est essentielle et constitue un socle de réflexion et d’évolution de son projet associatif. Au travers de celui-ci, l’association s’engage dans le paysage médico-social en tant qu’acteur et se veut force de proposition et de réalisation.

Le Président Hugues Sanderet de Valonne: « Célébrer 50 ans, ce n’est pas seulement regarder en arrière, c’est surtout affirmer notre volonté de continuer à agir, à innover, à transmettre et à accompagner les personnes en situation de handicap. Merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à faire de l’ALAGH ce qu’elle est aujourd’hui. Ensemble, continuons à construire des alternatives positives pour un confort de vie. »

Une semaine d’animations pour fêter cet événement.

Programme du 13 juin

Programme de la semaine