Bipolaire ? Si tu savais… souffle ses dix bougies le 3 avril 2025

L’association que préside Marie-Paule Pierrel célèbrera ses dix ans d’existence dans les grands salons de l’Hôtel de Ville de Nancy, ce jeudi, à 16 h 30, en présence de l’acteur Bruno Ricci, parrain de l’événement.

En 2015, on parlait encore assez peu des troubles bipolaires. Pourtant, déjà, Marie-Paule Pierrel a su fédérer quelques bonnes volontés pour créer l’association Bipolaire ? Si tu savais… visant à sensibiliser le public, et les jeunes en particulier, à cette maladie mentale aussi sournoise que destructrice. Avec un sous-titre évocateur : « Savoir, pour dominer la maladie, Ne pas la laisser dominer ».

Bipolaire, de quoi parle-t-on ?

Savoir quoi ? Que la bipolarité est une maladie psychique qui touche en France entre environ 2% de la population dans toutes les catégories sociales. Ces troubles se manifestent par des variations extrêmes de l’humeur : tristesse, profonde mélancolie (phase dépressive), agitation et exaltation (phase maniaque), avec répercussions graves sur la vie familiale et professionnelle.

Ils résultent d’une combinaison de trois facteurs : Vulnérabilité génétique, hypersensibilité psychologique, impact des événements de la vie.

La maladie entraîne un risque de suicide important : 15% des personnes touchées décèdent par suicide. Elle est diagnostiquée tardivement (après huit ans d’évolution en moyenne !). Un diagnostic précoce permet de réduire les risques liés à la maladie et d’améliorer la qualité de vie des personnes grâce à des traitements et des réponses adaptés.

Une prise en charge précoce

Voilà les principales informations que l’association Bipolaire ? Si tu savais… diffuse le plus largement. Comment ? En organisant des événements, culturels le plus souvent, qui permettent de rencontrer le public, de semer ces petites graines qui aideront à une prise de conscience et une prise en charge plus rapides.

Ainsi, en dix ans, l’association a organisé des dizaines de conférences thématiques, de soirées débats, de sensibilisation auprès des scolaires et dans les entreprises, des expositions, des échanges sur un sujet psy, appelés « mardis psy », des témoignages, elle a publié un ouvrage, « Par-delà les vagues », réalisé onze capsules vidéo, « De la bipolarité dans l’air », mis sur pied des rencontres ludiques comme des concerts ou encore des randonnées…

En présence de l’acteur Bruno Ricci

Pour fêter comme il se doit son dixième anniversaire, l’association fait les choses en grand, dans les grands salons de l’hôtel de Ville de Nancy. Au programme : les capsules vidéo « De la bipolarité dans l’air », des stands de plusieurs associations, la bibliothèque Des Livres Vivants, une table ronde avec des spécialistes, la vente de livres, notamment celui de Gilbert Thouvenin « Quatre suicides dans une même famille ».

Et la présence de l’acteur Bruno Ricci, acteur et comédien français diplômé de l’École supérieure d’Art Dramatique du Théâtre National de Strasbourg (Promotion 1992).

Bon anniversaire !