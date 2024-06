Thionville : Fusillade lors d’un mariage, un mort, plusieurs blessés

Au cours de la nuit de samedi à dimanche 30 juin 2024 plusieurs individus ont tiré à l’arme lourde sur les invités d’un mariage.

Selon les informations de nos confrères du Républicain Lorrain, plusieurs individus lourdement armés ont fait irruption près de la salle Éden Palace, rue du Château de Gassion, vers une heure du matin, où une centaine de personnes participaient aux festivités d’un mariage.

Lourd bilan

Sans que l’on sache encore pourquoi, les assaillants ont mitraillé les invités à l’arme lourde, sans doute la Kalachnikov et fusil à pompe. Plusieurs personnes ont été touchées par les balles de gros calibre.

Les secours arrivés rapidement sur les lieux ont pris en charge six blessés dont quatre étaient grièvement blessées, deux autres moins sérieusement blessées. Malheureusement il n’y avait plus rien à faire pour l’un des invités, un jeune homme d’une vingtaine d’années, décédé à l’arrivée des pompiers.

Une enquête de la PJ

Un périmètre de sécurité a été aussitôt établi autour de l’établissement. La police judiciaire a ouvert une enquête pour tenter de comprendre les raisons de ce mitraillage aveugle. Tout semble indiquer qu’il pourrait s’agir d’un règlement de comptes plutôt que d’un acte terroriste frappant sans discernement.

Vers 6 h 30, ce dimanche matin, les enquêteurs étaient sur les lieux du drame pour recueillir les indices susceptibles d’orienter leurs investigations. De nombreuses douilles étaient retrouvées aux abords de l’Éden Palace.