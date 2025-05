Thionville : Coup d’envoi de la campagne des municipales

L’appel à manifester samedi 17 mai à 11h sur le pont Konrad Adenauer à Thionville, organisé par l’association Usag’ThiFrensch, résonne comme un avant-goût de campagne électorale.

Certes, le rassemblement de samedi se veut apolitique puisqu’il est organisé par une association qui défend les intérêts de tous les usagers des transports en commun, Usag’ThiFensch. Pourtant, l’intitulé comme le contenu du texte publié sur Facebook ne laisse que peu de place au doute : « Stop au gaspillage d’argent public ».

Les dérives d’un projet

De quoi s’agit-il ? « A Thionville, deux ponts sont construits autour de la gare : l’un au-dessus de la Moselle, l’autre au-dessus des voies de chemin de fer, explique l’association. Livrés depuis plus d’un an, ils ont coûté 75 millions d’euros et ne sont toujours pas en service à cause des malfaçons. Voilà ce qui arrive quand un pouvoir public (le TEMO, ex SMITU) engage dans la précipitation des travaux d’ampleur, sans même savoir comment ils seront payés ! Depuis 2020, bien avant le début des travaux, l’association des usagers des bus et du train UsagThiFensch alerte sur les dérives du projet « Citézen » : coûts exorbitants, faible intérêt pour l’efficacité des bus Citéline et Fluo, alors que les bus actuels sont hors d’âge… Malgré la forte augmentation des impôts locaux à Thionville-Fensch, on vient d’apprendre que le Citézen… tombe à l’eau ! Et nous ne sommes pas sûrs non plus d’avoir un jour un vrai Bus à Haut Niveau de Service (BHNS). »

Améliorer les transports publics

L’association poursuit : « C’est le moment de dire Stop ! Exigeons que l’argent public soit réellement utilisé pour améliorer nos transports publics et que nous ayons un Bus à Haut Niveau de Service. Donnons-nous rendez-vous sur le pont Konrad Adenauer, le samedi 17 mai à 11h. »

Nous avons consacré un long article suivi d’une interview de Rémy Dick, maire de Florange, sur cet épineux dossier des transports en commun dans l’agglomération de Thionville. À retrouver ci-dessous.