Des drones et des missiles iraniens contre Israël

L’Iran a lancé la nuit dernière une attaque massive de drones et de missiles contre Israël en représailles à l’attaque du consulat iranien à Damas par l’État hébreu. Aucune victime n’a été signalée pour l’instant. Mais le risque d’escalade inquiète la communauté internationale.

L’ayatollah Ali Khamenei, guide suprême de l’Iran, l’avait annoncé sur le réseau social X : « Le régime sioniste malveillant sera puni ». Il réagissait après le raid israélien, lundi dernier, sur l’annexe de l’ambassade iranienne à Damas, en Syrie, qui a fait onze morts, dont sept Gardiens de la révolution. La riposte a donc été déclenchée samedi 13 avril 2024 dans la nuit.

Des tirs depuis le Yémen et le Liban

Selon les estimations de plusieurs observateurs, ce sont entre 400 et 500 drones d’attaque et 150 missiles de croisière qui ont été envoyés par l’Iran. Les drones ont été lancés depuis la province iranienne de Kermanshah et plusieurs autres régions occidentales, a rapporté l’agence Al Arabiya. Dans le même temps, les alliés de l’Iran, le Hezbollah libanais et les Houthis ont mené des attaques anti-israéliennes.

La chaîne de télévision ABC a indiqué que seules les installations militaires israéliennes seraient considérées comme des cibles potentielles, voulant ainsi éviter des victimes civiles. La République islamique d’Iran affirme avoir agi « conformément à l’article 51 de la Charte des Nations Unies sur la légitime défense en réponse à de multiples actes d’agression militaire ».

99% des drones et missiles interceptés selon Israël

Si l’on en croit Al Arabiya, la chaine d’information saoudienne, les militaires américains et britanniques auraient abattu une centaine de drones iraniens. De nombreux drones auraient également été abattus au-dessus de la capitale jordanienne, Amman. Finalement, le bouclier de protection aérien d’Israël, le Dôme de fer, aurait permis d’intercepter 99% des drones et des missiles qui visaient l’État hébreu.

Cependant, l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a indiqué que les forces iraniennes ont frappé une base israélienne dans le désert du Néguev avec des missiles balistiques Kheybar. On ignore l’importance des dégâts.

En Israël, la population a été préparée à cette attaque. Les écoles ont été fermées jusqu’à lundi, les rassemblements de plus de 1.000 personnes ont été interdits. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que l’État hébreu était prêt à faire face et qu’il frapperait quiconque l’attaquerait.

Inquiétude de la communauté internationale

De nombreux pays occidentaux ont déclaré leur soutien à Israël. En particulier, le président américain Joe Biden a assuré l’État juif du soutien indéfectible de Washington. Le représentant de l’Union européenne pour les Affaires étrangères, Josep Borrell, a également condamné l’attaque iranienne.

La France, par la voix de son président, Emmanuel Macron, soutient sans réserve Israël. « J’exprime ma solidarité avec le peuple israélien et l’attachement de la France à la sécurité d’Israël, de nos partenaires et à la stabilité régionale » a déclaré le chef de l’État, « la France travaille à la désescalade avec ses partenaires ». Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a appelé à la cessation immédiate des hostilités.

Reste que cette attaque pourrait appeler une riposte israélienne et provoquer une escalade et embraser toute la région. Même si l’Iran affirme aujourd’hui que « l’opération Promesse honnête a été menée avec succès et a atteint tous ses objectifs », considérant ainsi que, côté iranien, vengeance est faite.

L'Iran a publié une vidéo montrant des armes utilisées contre Israël pic.twitter.com/fMvRfh6o03 — A__SAMEDI (@_samedi_) April 14, 2024