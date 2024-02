« À votre santé ! » 2024 sur le thème du corps

Du 1ᵉʳ au 31 mars 2024 sera le mois de la santé et de la recherche médicale dans le Grand Est.

C’est l’un des premiers événements collaboratifs organisés à l’échelle de la région Grand Est avec comme objectif : informer le grand public sur des sujets concernant sa santé. À travers un programme de rencontres et d’échanges avec des spécialistes, il s’agit d’apporter des informations fiables, lutter contre la désinformation, mais aussi faire découvrir au public la recherche scientifique conduite au niveau local.

Plus de 40 événements gratuits et ouverts à tous !

Plusieurs événements, proposés dans différents formats, traitant de la thématique du corps seront proposés au grand public sur tout le territoire lorrain : l’influence de l’activité sportive pour toutes et tous, le bien-être sans céder aux sirènes du développement personnel, la perception du temps, de nos rythmes corporels, du mouvement, du rôle de l’IA dans le don d’organes, des regards sur les corps des femmes, etc.

De nombreux partenaires

Cet événement de culture scientifique dans le paysage régional est réalisé depuis 2018 en collaboration avec Accustica à Reims, la Nef des sciences à Mulhouse et l’Inserm Grand Est.

En Lorraine, la programmation est coordonnée par la direction de la vie universitaire et de la culture de l’Université de Lorraine. Le programme est construit avec un grand nombre de partenaires dont le Muséum Aquarium de Nancy, l’Espace Bernard-Marie-Koltès, Escales des Sciences. Un partenariat avec le Pôle d’Équilibre Territorial Et Rural Cœur de Lorraine a également permis la mise en place d’un cycle thématique à Saint-Mihiel (55) permettant au public d’en découvrir plus sur le sport. Une autre journée thématique, autour de l’alimentation, se prépare à l’Agora de Metz, en lien avec l’Eurométropole.

Pour découvrir l’ensemble du programme Grand Est, rendez-vous sur les sites des associations Accustica (Champagne Ardennes) et la Nef des Sciences (Alsace), ainsi que echosciences-grandest.fr.