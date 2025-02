Santé aux USA : une nouvelle équipe prend les commandes !

Avec la confirmation de Robert F. Kennedy Jr comme secrétaire d’État à la santé et la nomination d’une équipe de professionnels critiques du système actuel, l’administration Trump s’apprête à opérer un virage majeur dans la politique de santé américaine, selon le journal BAM news.

Robert F. Kennedy Jr, neveu de JFK et fils de RFK, vient d’être confirmé à la tête du département américain de la santé (Health and Human Services-HHS). Il sera accompagné du Pr Jay Bhattacharya aux NIH, du Dr Dave Weldon au CDC, du Dr Marty Makary à la FDA et du Dr Aseem Malhotra comme conseiller du président Trump.

L’équipe s’est fixé trois objectifs principaux : éliminer la corruption et les conflits d’intérêts au sein des agences de régulation, recentrer les priorités sur l’excellence scientifique et la transparence, et s’attaquer à l’épidémie de maladies chroniques qui touche la société américaine.

Avec un budget représentant près de 20% des dépenses fédérales, le département de la santé devra faire face à de nombreux défis. Parmi eux, la réforme du système de santé, la lutte contre l’obésité qui touche 74% des Américains, et la gestion des maladies chroniques qui affectent plus de 50% de la population.

Cette équipe se distingue par ses positions critiques envers l’industrie pharmaceutique et la gestion de la crise de la covid-19. RFK Jr et ses collaborateurs devront cependant composer avec les contraintes politiques et la résistance du système en place.

Bien que les promesses soient ambitieuses, la capacité de cette nouvelle équipe à transformer le système de santé américain reste à confirmer. Cependant, comme le souligne le Pr Christian Perronne, « Ces nominations sont déjà une véritable révolution. Ensuite, on jugera leurs actes. »

Thank you, President Trump. As a boy, I sat in the Oval Office where my uncle led on the issues of health and fitness. And now, six decades later, I stand with a transformational leader who fully grasps the public health crisis our great nation faces. I couldn’t be more thrilled… pic.twitter.com/jnuRksNmJ6

— Secretary Kennedy (@SecKennedy) February 14, 2025