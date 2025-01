Prix de la mutuelle d’entreprise : ce qu’il faut savoir

La loi ANI de 2016 rend obligatoire l’instauration d’une mutuelle collective dans chaque société privée en France. Son coût représente une charge importante pour l’employeur en fonction de l’offre retenue et du profil des salariés. Afin de comprendre quel est le prix d’une complémentaire santé collective, un point complet détaillant le fonctionnement d’une mutuelle d’entreprise peut être fait.

Quels éléments influent sur le prix d’une mutuelle d’entreprise ?

Le prix de la mutuelle entreprise est déterminé par plusieurs facteurs. Des critères objectifs sont pris en compte par chaque assureur afin de définir le coût total de la complémentaire santé collective qui pourra ensuite être proposée aux salariés d’une entreprise.

Le tarif d’une complémentaire collective n’est pas standard et varie selon chaque type d’entreprise et le profil des salariés. Concrètement, le niveau de couverture est le premier élément qui influe sur le coût final de la mutuelle. Il s’agit du niveau de garantie demandé par l’employeur, qui peut se limiter aux garanties minimales prévues pour la loi ou inclure des prestations supplémentaires (prise en charge des soins dentaires, des frais d’optique, remboursement des dépassements d’honoraires, etc.). La taille de l’entreprise, son secteur d’activité et sa localisation sont aussi pris en considération.

L’âge moyen des salariés n’est pas à négliger par ailleurs. Plus les employés sont âgés en moyenne, plus la mutuelle va revenir cher. De même, le nombre d’employés adhérents à la mutuelle influe sur le coût facturé à l’entreprise. Un grand nombre de salariés à assurer permet de réduire le tarif global en vertu de la mutualisation du risque. Les différentes garanties supplémentaires retenues vont enfin servir à déterminer le coût total de la mutuelle d’entreprise.

Pour trouver la meilleure mutuelle à un coût attractif, il peut être utile de regarder les offres 100 % digitales. Avec son offre POKE entièrement en ligne, Malakoff Humanis met à la disposition des entreprises une complémentaire collective affichant un remarquable rapport qualité/prix. La souscription se fait en ligne facilement. De cette façon, les coûts peuvent être maîtrisés tout en respectant les exigences de garanties minimales fixées par la loi.

Comment est pris en charge le coût de la mutuelle d’entreprise ?

Comme l’exige la législation, le prix d’une mutuelle revient au moins à 50 % à la charge de l’employeur. Cette part patronale peut être ajustée si le chef d’entreprise souhaite aller plus loin dans ce domaine. Dans ce cas, le pourcentage de prise en charge des cotisations peut être choisi via la décision unilatérale de l’entreprise (DUE), la signature d’une convention collective ou un référendum.

En matière de répartition des cotisations, il n’existe pas de minimum légal pour la part salariale. Un accord de branche peut fixer la contribution de l’employeur à 70 % par exemple, laissant les 30 % de cotisation restants à la charge de chaque salarié. Cette quote-part est déduite directement sur le salaire brut.

Comment trouver une complémentaire santé collective au meilleur prix ?

Pour réduire le coût d’une complémentaire collective, les employeurs peuvent avoir recours à un comparateur en ligne. Cet outil gratuit et pratique permet de recevoir rapidement des devis personnalisés en fonction du type d’entreprise et du profil des employés. Un questionnaire doit être rempli auparavant pour obtenir des devis personnalisés adaptés précisément aux besoins de la société.

Une solution souvent choisie par les professionnels consiste à souscrire une formule basique respectant strictement le panier de soins minimum. Les salariés peuvent ensuite choisir des garanties renforcées, en matière de frais dentaires ou d’optique notamment, ou bien des prestations supplémentaires à la carte, dont ils assument seuls le surcoût.

Pourquoi le coût de la mutuelle est-il important ?

Dans toute entreprise, le prix de la mutuelle est un enjeu notable. Avec une prise en charge de 50 % des cotisations au minimum, le coût de la complémentaire collective peut être très important pour l’employeur en fonction du nombre de salariés. Il en retire cependant des avantages fiscaux puisque la mutuelle d’entreprise donne lieu à une réduction d’impôt. Il est possible en effet de déduire le montant des cotisations versées au titre de la mutuelle collective du résultat imposable de l’entreprise.

Pour les salariés, une bonne mutuelle peut être un vrai argument afin de rejoindre une entreprise. Ces dernières années, le prix de la mutuelle individuelle est en hausse avec l’augmentation du coût de certaines prestations médicales. Si l’employeur accepte d’étendre une mutuelle d’entreprise de qualité aux ayants droit (conjoint, conjointe, enfants), il en résulte des économies conséquentes à l’année.