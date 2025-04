L’engouement pour la technologie des vaccins ARNm s’essouffle face à des défis scientifiques majeurs et une méfiance croissante du public. Analyse, ci-dessous, de Jay BHATTACHARYA, nouveau directeur du NIH (National Institutes of Health).

La consommation des vaccins contre la COVID a considérablement chuté aux États-Unis, marquant potentiellement la fin d’une époque pour cette technologie révolutionnaire, mais controversée. Une analyse approfondie révèle les écarts préoccupants entre la théorie et l’application pratique de cette plateforme médicale.

Une adoption en chute libre

Les vaccins ARNm contre la COVID connaissent un déclin spectaculaire en termes d’adoption. Aux États-Unis, très peu de personnes continuent à recevoir ces vaccins, et l’adhésion chez les enfants n’a jamais atteint des niveaux élevés – ce qui, selon certains experts, pourrait être une bonne chose. Dans l’esprit du public et sur le marché, ces vaccins semblent déjà obsolètes. Les revenus de Pfizer et Moderna, qui avaient atteint des sommets astronomiques en 2021, se sont effondrés depuis.

Les défauts fondamentaux de la technologie ARNm

La théorie derrière les vaccins ARNm paraît simple : injecter un code ARNm qui pousse les cellules à produire un antigène, lequel entraîne ensuite le système immunitaire à réagir et à se préparer contre le virus ciblé. Cependant, la réalité présente

trois problèmes majeurs :

Dosage incontrôlable : Si la quantité d’ARNm injectée est contrôlable, la quantité d’antigènes produite par l’organisme ne l’est absolument pas. Un seul brin d’ARNm peut générer un nombre variable et imprévisible de copies d’antigènes.

: Si la quantité d’ARNm injectée est contrôlable, la quantité d’antigènes produite par l’organisme ne l’est absolument pas. Un seul brin d’ARNm peut générer un nombre variable et imprévisible de copies d’antigènes. Distribution aléatoire : La bio distribution des antigènes dans l’organisme n’est pas maîtrisée, ce qui pourrait expliquer les effets indésirables observés dans différents systèmes corporels.

: La bio distribution des antigènes dans l’organisme n’est pas maîtrisée, ce qui pourrait expliquer les effets indésirables observés dans différents systèmes corporels. Fidélité imparfaite : Les protéines produites ne correspondent pas toujours au code prévu. Des décalages de cadre de lecture et d’autres anomalies peuvent générer des antigènes non ciblés ou incorrects.

Ces lacunes soulèvent d’importantes questions réglementaires : comment approuver un produit dont le dosage est inconnu, dont la distribution dans l’organisme est imprévisible, et qui peut produire des substances non prévues?

Malgré le prix Nobel attribué pour les avancées initiales en technologie ARNm, plusieurs percées scientifiques majeures semblent nécessaires avant que cette plateforme ne soit véritablement prête pour une utilisation généralisée et sécurisée.