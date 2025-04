Covid-19 : Des enquêtes criminelles visent de hauts responsables américains

Deux avocats ont déposé des plaintes dans sept États des États-Unis qui ont débouché sur des enquêtes criminelles visant de hauts responsables de la COVID pour « meurtre, terrorisme et racket ».

C’est une véritable bombe judiciaire qui vient d’éclater aux États-Unis à propos de la pandémie de covid-19. C’est que révèle un article signé Nicolas Hulscher, Épidémiologiste et administrateur à la Fondation McCullough dans le magazine d’enquête Focal Points.

« Dans cet épisode explosif de Focal Points, je m’entretiens avec deux avocates intrépides du Vires Law Group – Rachel Rodriguez et Mimi Miller – qui mènent une action juridique historique visant à tenir les hauts responsables de la santé publique responsables de leurs actions pendant la pandémie COVID-19, écrit Hulscher. Il s’agit de Rachel, fondatrice du Vires Law Group dans le sud de la Floride, qui s’est engagée dans la lutte en intentant un procès contre les masques et les vaccins obligatoires. Mimi, ancienne procureure, l’a rejointe en 2023. Ensemble, elles ont déposé sept demandes de renvoi au pénal auprès des procureurs généraux des États-Unis, accusant Fauci et les hauts responsables du COVID de crimes graves tels que le meurtre, le racket, la fraude, l’abus et le terrorisme. Ces efforts ont déjà abouti à deux enquêtes criminelles actives.

Sont poursuivis

Dr. Anthony Fauci – Ancien directeur du NIAID

Dr. Cliff Lane – Directeur adjoint, NIAID

Dr. Francis Collins – Ancien directeur, NIH

Dr. Deborah Birx – Ancienne coordinatrice de la réponse de la Maison Blanche au COVID

Dr Rochelle Walensky – Ancienne directrice du CDC

Dr. Stephen Hahn – Ancien commissaire, FDA

Dr. Janet Woodcock – Commissaire adjoint principal, FDA

Dr Peter Hotez – Doyen, École nationale de médecine tropicale, Baylor College of Medicine

Dr. Robert Redfield – Ancien directeur, CDC

Dr. Peter Daszak – Président, EcoHealth Alliance

Dr. Ralph Baric – Professeur, Université de Caroline du Nord

Dr. Rick Bright – Ancien directeur, BARDA

administrateurs de divers systèmes hospitaliers et établissements de soins.

Les chefs d’accusation

Le Vires Law Group demande l’ouverture d’enquêtes pénales au niveau de l’État sur les personnes susmentionnées. Les chefs d’accusation retenus sont les suivants:

Terrorisme

Selon de nombreuses lois nationales, le terrorisme consiste à commettre des crimes dans le but de contraindre ou d’influencer la politique gouvernementale ou le comportement des civils. Les avocats soutiennent que la peur du public a été délibérément fabriquée afin d’augmenter l’adoption des vaccins, d’inciter à l’observance et de supprimer les dissensions – par le biais d’un décompte manipulé des décès, de messages médiatiques incessants fondés sur la peur et du refus d’un traitement précoce.

Meurtre et homicide involontaire

Des patients ont reçu en toute connaissance de cause des traitements mortels tels que le remdesivir, bien qu’il ait été retiré d’une étude sur le virus Ebola parce qu’il entraînait une mortalité de plus de 50 %. Les familles se sont vu refuser le droit de refuser le traitement, et des ventilateurs ont été utilisés en dépit des preuves accablantes de l’issue fatale.

Voies de fait graves et absence de consentement éclairé

Des patients ont été soumis à des procédures médicales – ventilateurs, remdesivir et même vaccins COVID-19 – contre leur volonté ou sans leur consentement éclairé. Cela constitue une atteinte illégale à l’intégrité physique en vertu de la plupart des lois de l’État.

Racket

L’équipe affirme qu’il s’agit d’un système coordonné à but lucratif – alimenté par les incitations de la loi CARES et l’immunité de la loi PREP – dans lequel les administrations hospitalières ont bénéficié financièrement du respect des protocoles fédéraux au détriment de la vie des patients.

Abus d’adultes vulnérables

Les victimes étaient des personnes âgées ou handicapées, souvent privées de nourriture, d’eau, de vitamines et de visites de leur famille, tout en étant isolées et contraintes de suivre des voies de traitement fatales.

Portée et stratégie

Bien que la réponse globale de la COVID fasse l’objet d’un examen minutieux, les pétitions se concentrent spécifiquement sur les homicides en milieu hospitalier, où les arguments juridiques sont les plus solides et où les témoins (survivants et proches parents) cherchent activement à obtenir justice.

Victimes, dénonciateurs et enquêtes en cours

Deux États ont déjà ouvert des enquêtes criminelles actives, bien que les lois sur la confidentialité empêchent la divulgation des détails.

Plus de 200 cas de victimes sont déjà recensées dans les sept pétitions, et de nombreux autres devraient s’y ajouter. Il s’agit notamment de déclarations de proches, de dossiers médicaux et de preuves d’actes répréhensibles systémiques.

D’anciennes infirmières, d’anciens médecins et d’anciens membres du personnel hospitalier se sont manifestés, risquant leur licence et leur carrière pour dénoncer les abus, les protocoles forcés et les politiques fatales dont ils ont été les témoins directs.

Une véritable justice est attendue depuis longtemps pour les graves préjudices infligés à l’ensemble de la population. S’il n’y a pas de véritable responsabilité – seulement une tape sur les doigts – ces actes horribles se reproduiront. »

