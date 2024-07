Le CHRU de Nancy et MTInov : relèvent le grand défi des biomédicaments

Le 5 juillet a lieu la 1ʳᵉ édition de la journée nationale de la bioproduction de biomédicaments.



L’occasion d’en savoir plus sur ce que sont les biomédicaments et de faire un focus sur MTInov, l’intégrateur nancéien de biothérapie-bioproduction, qui entre dans sa quatrième année d’existence.

Cette structure, dédiée à la recherche sur les médicaments de thérapie innovante doit sa particularité à l’étroite collaboration des personnels hospitalo-universitaires de l’Unité de Thérapie Cellulaire et Banque de Tissus (UTCT) du CHRU de Nancy et des chercheurs et enseignants-chercheurs du Laboratoire Réactions et Génie des Procédés (LRGP) de l’Université de Lorraine.

Un biomédicament c’est quoi ?

Un biomédicament est un médicament biologique qui désigne tout médicament dont la substance active est une macromolécule thérapeutique produite par le vivant. Cette famille regroupe un ensemble de thérapies comme les anticorps monoclonaux, les vaccins, mais aussi les médicaments à base de cellules que l’on appelle médicaments de thérapie cellulaire innovante. Il se distingue des médicaments traditionnels qui sont plutôt issus de la synthèse chimique soit par extraction des plantes ou par synthèse chimique absolue. Un biomédicament est donc un médicament issu du vivant, soit produit par une cellule vivante, soit par des cellules humaines ou des produits issus de ces cellules humaines.

Ces biomédicaments s’adressent à des patients dont les pathologies sont déjà traitées par des molécules chimiques (exemple : traitements oncologiques). L’objectif est d’obtenir une nouvelle efficacité que les molécules chimiques n’ont pas les moyens d’atteindre. Le biomédicament permet de traiter à la fois la cause et la maladie.

MTInov, un intégrateur biothérapie bioproduction

MTInov a été créé en 2020 à la suite d’un appel à projets lancé dans le cadre du Grand Défi biomédicament qui visait à faire émerger ou à reconnaître l’existence de plateformes nationales académiques à la pointe dans la production de biomédicaments. Le CHRU et le LRGP travaillant déjà sur des projets communs, la candidature a été acceptée et la structure labellisée intégrateur industriel.

Dans le cadre de France 2030, MTInov a été relabellisé Intégrateur Biothérapie Bioproduction (IBB) et s’est associé à des industriels pour monter des projets, soutenus par l’État. Des recherches plus fondamentales sont également menées au sein de l’équipe : différents types cellulaires sont à l’étude afin d’en caractériser les propriétés immunologiques pouvant être appliquées en immunothérapie anticancéreuse ou anti-virale. Ces travaux conduiront pour certains à des transferts en clinique. Ainsi, des essais cliniques ont été initiés au CHRU notamment dans le syndrome de détresse respiratoire aiguë lié à la COVID-19. Ces résultats ont été obtenus grâce à une collaboration entre industriels, chercheurs et hospitaliers qui sont au plus proche des besoins des patients.

À noter qu’aujourd’hui, dans le Grand Est, la bioproduction de médicaments de thérapie innovante est principalement développée par MTInov.