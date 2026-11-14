Manif du 14 novembre : entre 100 et 200.000 personnes

Cinquième acte de mobilisation contre la vie chère. Entre 106 000 et 200.000 manifestants en France. Malgré un dispositif massif de 70 000 policiers et gendarmes, quelques tensions ont éclaté en fin de cortèges, notamment à la place de la Nation dans la capitale et en région.

Une mobilisation qui persiste malgré la baisse des chiffres

Ce samedi 14 novembre 2026 marque le cinquième acte de protestation contre le coût de la vie en France. Selon les données officielles du ministère de l’Intérieur, 106 000 personnes ont défilé sur l’ensemble du territoire national. À Paris, le cortège a rassemblé 24 000 manifestants, représentant plus d’un tiers de la mobilisation globale. Ces chiffres témoignent d’une mobilisation persistante, bien que légèrement en baisse par rapport à l’acte IV du 7 novembre, qui avait enregistré 146 000 participants dont 46 000 dans la capitale. Les différents syndicats annoncent le double de manifestants.

La coordination des gilets jaunes a appelé cet acte V, rejointe par les organisations de jeunesse et plusieurs collectifs syndicaux. À Paris, les unions régionales de la CGT, de la FSU et de FO ont défilé aux côtés des gilets jaunes sur un parcours autorisé par la préfecture de police, allant de République à la place de la Nation. Cette convergence entre différents mouvements sociaux illustre l’ampleur du mécontentement face à la vie chère et aux conditions économiques.

L’immobilisation sans précédent des forces de l’ordre face aux manifestants

Face à cette cinquième journée de contestation, le gouvernement a déployé un arsenal sécuritaire massif. Pas moins de 70 000 policiers et gendarmes ont été mobilisés pour encadrer et sécuriser les manifestations sur l’ensemble du territoire. Laurent Nuñez, ministre délégué à la Sécurité, avait anticipé l’arrivée de 50 à 60 cortèges « pas encadrés », justifiant ainsi le maintien du dispositif massif déployé la semaine précédente.

La réaction des forces de l’ordre s’est intensifiée en fin de manifestation. À la place de la Nation à Paris, la police a procédé à une dispersion tendue, utilisant des grenades de désencerclement et des gaz lacrymogènes pour évacuer le lieu. Christian Prouteau, fondateur et premier commandant du GIGN, a mis en garde contre l’épuisement du personnel, déclarant que « le personnel commence à être épuisé » sous la pression continue de ces mobilisations répétées chaque samedi.

Des incidents et des violences en fin de manifestation

Bien que le cortège parisien ait généralement progressé dans le calme, avec des manifestants formant même une « chenille géante » sous les yeux des forces de l’ordre, quelques tensions ont éclaté en fin de journée. Au total, 121 interpellations ont été enregistrées sur l’ensemble du territoire français à 17 heures, dont 22 à Paris. Parmi les interpellés se trouvaient trois mineurs.

La violence a particulièrement marqué les événements de Lyon, où une équipe de BFMTV a été violemment agressée par des manifestants. Selon la préfecture du Rhône, l’équipe composée de deux journalistes et deux agents de sécurité a subi une agression brutale, qualifiée de tentative de lynchage. Les CRS ont dû intervenir pour protéger les professionnels de l’information. La caméra a été endommagée et volée. A Bordeaux également, des affrontements ont éclaté en fin de manifestation, avec des projectiles lancés contre les forces de l’ordre, qui ont riposté aux gaz lacrymogènes. Des tensions similaires ont été signalées à Rouen et dans d’autres villes de province.

La grève syndicale du 17 novembre élargit la mobilisation

Au-delà des manifestations du samedi, la mobilisation prend une nouvelle dimension avec la grève fixée au 17 novembre dans la fonction publique. Vendredi, le gouvernement a proposé aux syndicats de la fonction publique huit points d’indice supplémentaires pour les plus bas salaires, une offre jugée insuffisante par l’intersyndicale, qui a dénoncé « une réunion pour rien ». La CGT, l’Unsa, la FSU et Solidaires maintiennent leur appel à la grève et souhaitent l’étendre au secteur privé.

Benjamin Ball, membre de la coordination des gilets jaunes, a annoncé l’appel à un acte VI pour le samedi suivant, précisant que la mobilisation coïnciderait avec le 8e anniversaire du mouvement des gilets jaunes. Cette continuité dans la contestation suggère une mobilisation durable, les revendications ne semblant pas satisfaites selon les porte-paroles de la coordination.

Les enjeux sécuritaires et démocratiques dans les contextes de manifestation

Cette journée du 14 novembre révèle les tensions croissantes autour du droit de manifester en France. Le préfet du Rhône, Étienne Guyot, a condamné avec fermeté les agressions contre les journalistes, rappelant que « la liberté de la presse et le droit d’informer sont des piliers fondamentaux de notre démocratie ». Cette affirmation souligne l’importance de distinguer entre le droit à la manifestation et les violences qui peuvent l’accompagner.

Parallèlement, les autorités ont interdit les rassemblements à Nantes et à Lyon jusqu’à des horaires tardifs, démontrant les précautions prises pour maintenir l’ordre public. Malgré ces mesures restrictives, la mobilisation a persévéré. La porte-parole de l’Union étudiante a déclaré lors des événements que « notre mobilisation fonctionne, ils commencent à trembler », reflétant la conviction des manifestants que leurs actions produisent des effets sur les décideurs politiques.

Une série de mobilisations qui redéfinit le paysage protestataire français

L’annonce de continuité vers un acte VI et l’élargissement de la grève aux 17 novembre indiquent que la contestation ne montre aucun signe d’essoufflement immédiat. Les syndicats, les gilets jaunes et les organisations de jeunesse ont trouvé un terrain d’entente autour des enjeux de pouvoir d’achat et de conditions de vie, redéfinissant le paysage protestataire français en 2026 autour de causes socio-économiques transversales.

Manifestation du 14 novembre 2026 : bilan à Nancy

Paris : charge de la compagnie d’intervention et heurts aux abords de la place de la Nation Les tensions redoublent dans la dernière ligne droite de la manifestation parisienne de ce samedi 14 novembre. D’après un signalement partagé sur le réseau social X par le compte @S_Marseil, une charge policière a été menée par la compagnie d’intervention non loin de la place de la Nation pour tenter de disperser un groupe de protestataires au sein du cortège, tandis que certains participants ripostaient en lançant des projectiles en direction des forces de l’ordre. Ces affrontements marquent un net durcissement de la fin de parcours, alors que les tensions s’étaient multipliées tout au long de l’itinéraire entre la République et la Bastille. Entre tirs de gaz, mouvements de foule et répliques des manifestants, le dispositif de sécurité bouclé par les autorités conclut cette journée de mobilisation interprofessionnelle dans un climat de vive confrontation. Source : S_Marseil (@S_Marseil)

Medias : @mediactumonde

https://t.co/9GafLZBSRr — Actu Monde | MediaActuMonde (@mediactumonde) November 14, 2026

🔴 EN DIRECT : Tensions en fin de manifestation à Nation, plusieurs personnes matraquées dans un café et des affrontements dans les rues alentour 📸 @AdrienAdcaZz pour @LibreQg #Manif14novembre #14Nov #manifestation https://t.co/op285d2L7k — QG le média libre (@LibreQg) November 14, 2026

Grande confusion, place de la Nation à Paris. Absence totale de communication sur comment quitter la place : de nombreux manifestants ne savent pas par où quitter les lieux. De nombreux mouvements de foule. Quelques blessés et quelques interpellations. #14novembre https://t.co/iGwxC1fBaZ — Laawnik (@Laawnik) November 14, 2026