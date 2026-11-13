La coordination des gilets jaunes et les organisations de jeunesse appellent à manifester samedi 14 novembre pour un cinquième acte contre la vie chère. Une convergence de mobilisations multiples est attendue, avec un important dispositif de 70 000 policiers et gendarmes pour encadrer les cortèges et prévenir les débordements.

Un « acte V » sous le signe de la mobilisation convergente

Après plusieurs semaines de manifestations sociales, la colère contre la vie chère persiste et s’amplifie. La coordination des gilets jaunes a appelé à un « acte V » pour samedi 14 novembre, repris par l’intersyndicale de la jeunesse et plusieurs organisations de défense des droits. Cet appel correspond au cinquième week-end consécutif de mobilisation depuis le 17 octobre.

La semaine précédente, selon le ministère de l’Intérieur, 146 000 personnes avaient manifesté en France, tandis que l’intersyndicale de la jeunesse en comptabilisait 250 000. Bien que cette mobilisation soit en recul par rapport aux précédentes journées, les autorités anticipent une convergence sans précédent de différents mouvements sociaux.

La carte collaborative du mouvement des gilets jaunes recense près de 230 actions prévues pour samedi dans toute la France. Des chiffres qui témoignent d’une mobilisation décentralisée et organisée au niveau territorial, avec environ 50 à 60 défilés attendus selon le ministre de l’Intérieur.

Une convergence de revendications multiples et variées

Au-delà de la dénonciation de la vie chère, plusieurs mouvements sociaux ont décidé de converger pour cette journée du 14 novembre. Le Collectif enfantiste manifeste contre les violences faites aux enfants et aux adolescents, tandis que des organisations de défense des droits humains dénoncent la proposition de loi sur la présomption d’usage légitime des armes par les forces de l’ordre, qu’elles qualifient de « permis de tuer ».

Les mouvements climatiques, qui avaient organisé des marches le 26 septembre dernier, participeront également à cette journée « pour le présent et l’avenir des enfants ». Cette multiplication des mots d’ordre reflète une fragmentation des revendications sociales et politiques, que les autorités considèrent comme potentiellement déstabilisante en l’absence d’encadrement syndical central.

Paris : un cortège unique pour fusionner les mobilisations

À Paris, les différentes organisations ont entamé des discussions communes avec la Préfecture de police pour mettre en place un parcours unique entre la place de la République et la place de la Nation. Cet arrangement vise à éviter une fragmentation des cortèges et à créer une démonstration de force unie dans la capitale.

Entre 30 000 et 60 000 manifestants sont attendus à Paris selon les documents de la direction du renseignement de la Préfecture de police. Parmi eux, 200 à 400 gilets jaunes mobilisés contre la vie chère et 500 à 1 000 militants du Collectif enfantiste. Cette concentration de manifestants dans la capitale présente des défis majeurs en termes de maintien de l’ordre public.

Absence d’encadrement syndical national et craintes de débordements

Contrairement aux mobilisations précédentes, les grandes confédérations syndicales nationales du secteur public et privé n’ont pas appelé à manifester samedi 14 novembre. Elles concentrent leur mobilisation sur la journée du mardi 17 novembre. En revanche, les branches régionales et départementales de la CGT, FSU et FO participeront au cortège parisien.

Cette absence d’encadrement syndical central inquiète fortement le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez, qui craint des troubles à l’ordre public. « Pour nous, c’est toujours plus inquiétant parce que ça veut dire que les cortèges ne sont pas encadrés », a-t-il déclaré vendredi sur LCI, redoutant que « la main soit laissée aux organisations syndicales étudiantes, lycéennes, qui ont moins d’expérience ».

La marche contre les violences policières : un bloc radical attendu

La direction du renseignement de la Préfecture de police anticipe que la marche contre les violences policières donnera « une très forte coloration anti-police » à cette journée de mobilisation. Cette action est considérée comme un sujet fédérateur pour l’extrême gauche radicale, l’ultragauche et la jeunesse des quartiers populaires.

Les autorités anticipent la constitution d’un bloc radical de 300 à 600 personnes en pré-cortège, avec des risques de « provocations verbales et physiques » contre le dispositif policier. Ce contexte est accentué par la tenue du procès médiatisé du passage à tabac de Michel Zecler par des policiers, qui amplifie la tension autour de la répression policière.

Les renseignements de la police de Paris redoutent ainsi des « dégradations ou des pillages » dans la capitale samedi. Ces préoccupations justifient le déploiement massif de forces de l’ordre et les mesures de contrôle prévues.

Un dispositif policier massif et une réaction graduée

Pour faire face aux risques de débordements, le gouvernement a annoncé la mobilisation de 70 000 policiers et gendarmes sur toute la France. Ce chiffre, identique à celui des samedis précédents depuis le 24 octobre, sera affiné lors d’une réunion prévue avant le 14 novembre selon le ministre de l’Intérieur.

Le dispositif de sécurité sera caractérisé par une approche mobile et réactive, adaptée aux mouvements des petits groupes à risque. Des contrôles en profondeur « extrêmement dissuasifs » seront effectués, avec un prépositionnement de forces mobiles et une surveillance renforcée en amont des rassemblements.

Concernant les interventions, le ministre a demandé aux préfets de « prendre les mesures de police administrative nécessaires » et de procéder à des « interventions systématiques en cas d’atteintes contre les personnes et les biens ». Sur la question des grenades lacrymogènes ou flashball, Laurent Nuñez a précisé qu’il n’y a « pas de restriction de principe sur les moyens employés mais un usage proportionné conformément au cadre légal et réglementaire ».

Les risques de trouble à l’ordre public identifiés par les autorités

Dans un télégramme adressé aux préfets le lundi précédant la manifestation, le ministre de l’Intérieur a dressé un bilan des risques. Il signale notamment « le risque de voir plusieurs cortèges non autorisés susceptibles de rechercher l’affrontement avec les forces de l’ordre et de se rendre dans les centres-villes ».

Laurent Nuñez a appelé les préfets à « ne pas baisser la garde face à des phénomènes plus éclatés voire sporadiques dont le niveau de violence ne baisse pas en intensité ». Cette instruction reflète la crainte que la fragmentation des cortèges et l’absence d’encadrement central ne facilitent les débordements violents.

La stratégie de convergence des différents mouvements

Benjamin Ball, membre de la coordination des gilets jaunes, a expliqué que « dans beaucoup d’endroits, par pression des préfectures, toutes les mobilisations auront un parcours commun ou un seul point de rassemblement ». Cette convergence forcée par les autorités vise à contenir la mobilisation en structures clairement identifiables et plus faciles à encadrer.

À Paris, Vincent Gautheron, secrétaire général de l’Union régionale CGT, a confirmé que l’objectif est de ne pas avoir « différentes manifestations dans Paris alors qu’on a des revendications communes », citant notamment la défense des services publics et la dénonciation de la répression policière comme enjeux partagés.

Toutefois, cette tentative de convergence se heurte aux réalités organisationnelles. La semaine précédente, la coordination des gilets jaunes avait appelé à la désobéissance civile en se rassemblant place de la Concorde malgré une interdiction, mais seules quelques dizaines de personnes avaient répondu présentes. Benjamin Ball y a vu un signe « qu’on n’est pas encore prêts pour la désobéissance civile de masse ».

Les enjeux d’une mobilisation sociale fragmentée mais convergente

La journée du 14 novembre 2026 se dessine comme un moment charnière pour la mobilisation sociale française. Elle illustre à la fois l’ampleur de la contestation contre la vie chère et la complexité croissante d’une colère sociale qui s’exprime selon de multiples canaux et revendications.

L’enjeu pour les autorités est de maintenir l’ordre public face à une mobilisation décentralisée, sans leadership syndical national clair et potentiellement dominée par des acteurs moins structurés. Pour les mouvements sociaux, il s’agit de démontrer que leur « acte V » peut maintenir ou regagner en ampleur après une semaine en recul, tout en intégrant les préoccupations de mouvements qui vont bien au-delà de la seule dénonciation du coût de la vie.

Cette convergence de mobilisations – gilets jaunes, organisations de jeunesse, climatiques, féministes et anti-répression policière – suggère une recomposition des luttes sociales où les traditionnels clivages gauche-droite cèdent le pas à une contestation multiforme centrée sur les conditions de vie quotidienne et les libertés fondamentales.

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