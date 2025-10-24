Ruralité et PLF 2026 : l’AMRF refuse la suppression de la DETR

L’Association des maires ruraux de France rejette fermement le projet de suppression de la Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) prévu dans le projet de loi de finances 2026.

Dotée de 1,045 milliard d’euros en 2025 et en progression ces dernières années, la DETR constitue un levier essentiel pour accompagner la dynamique d’investissement des communes rurales, dont les projets se multiplient. L’AMRF déplore toutefois que certains préfets détournent une part importante des enveloppes départementales vers des projets urbains.

Les inquiétudes des maires ruraux

L’association s’inquiète vivement du projet gouvernemental visant à fondre la DETR dans une dotation d’investissement généraliste. Cette approche technocratique révèle une méconnaissance profonde des réalités rurales et de leur vitalité, illustrée par le foisonnement actuel de projets locaux.

Une telle fusion, regroupant trois anciennes dotations, mettrait fin à la garantie d’un soutien dédié aux services de proximité en milieu rural. Elle fragiliserait les communes face à une logique de mise en concurrence des territoires et créerait une incertitude préjudiciable pour les maires, porteurs de l’aménagement local.

Un signal de confiance aux élus locaux

L’AMRF demande aux parlementaires de maintenir cette dotation spécifiquement rurale et d’en augmenter l’enveloppe pour 2026. Elle réitère trois propositions clés :

Réserver strictement la DETR aux communes rurales au sens de l’INSEE (et aux EPCI uniquement pour des projets bénéficiant à une commune rurale) ; Garantir des conditions de candidature équitables (délai minimal de trois mois, simplification réelle des dossiers); Améliorer la transparence et l’information des membres des commissions DETR.

Alors que s’ouvre un nouveau mandat municipal et que les besoins des populations s’intensifient, notamment dans les communes Villages d’avenir, il est crucial d’envoyer un signal de confiance aux élus locaux pour stimuler l’économie dans tous les territoires ruraux de France.