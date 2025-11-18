L’écologie, ça se vit aussi dans les campagnes françaises

L’Association des maires ruraux de France (AMRF) publie un sondage Ipsos-BVA sur la place de l’écologie dans la vie des habitants des communes rurales.

Loin des idées reçues, les résultats montrent de manière probante que l’écologie est aussi une priorité pour les habitants des territoires ruraux. Ils soutiennent largement les énergies renouvelables, y compris l’éolien à 60%, et revendiquent clairement une action locale de proximité.

Dans les territoires les plus ruraux, l’environnement devient même la priorité n°1 pour les municipales de 2026. Les habitants des campagnes partagent une conscience écologique largement répandue, et plébiscitent des modes d’action locaux, concrets et innovants.

Avec des communes en première ligne pour répondre aux attentes des citoyens, le sondage montre que l’accent doit être mis sur les dynamiques locales, peu visibles dans le débat public national et valide la démarche initiée par l’AMRF dans le cadre de son Grand atelier des maires ruraux pour la transition écologique.

Ce que montre le sondage

➔ Une conscience écologique bien ancrée

Le sondage montre que les habitants des communes rurales partagent la même conscience écologique que l’ensemble des Français. Ils sont aussi nombreux à reconnaître le changement climatique, en attribuant la responsabilité aux activités humaines, et à exprimer leur inquiétude face à ses conséquences concrètes : canicules, sécheresses, dégradation de la qualité de l’eau, perte de biodiversité.

➔ L’environnement, un enjeu politique local majeur

Préserver l’environnement figure parmi les principales priorités politiques pour les habitants des communes rurales : en 2ᵉ position derrière le pouvoir d’achat, et même en 1ʳᵉ position dans les territoires à habitat dispersé.

Les habitants de ces communes se montrent attentifs à la qualité de leur cadre de vie : nature, tranquillité, proximité. Pour eux, l’écologie passe avant tout par des solutions locales et concrètes, inscrites dans la vie de la commune et portées par les élus.

➔ Une écologie du quotidien, pragmatique et collective

Les habitants ruraux associent la transition écologique à la santé, aux services publics et à la qualité de vie. S’ils priorisent en premier l’accès aux soins, aux services de proximité et aux transports du quotidien, le sondage montre que les ruraux vivent la transition écologique à travers leurs actions de proximité, avec leur mairie comme premier lieu d’accès aux services publics : isolation des logements, circuits courts, entretien des espaces naturels, mobilité locale. Ils plébiscitent des dispositifs innovants et collectifs, comme la mise à disposition de véhicules électriques partagés, ou des initiatives citoyennes d’entretien de la nature.

➔ Les habitants ruraux favorables à la transition énergétique

Contrairement aux idées reçues, les habitants des communes rurales sont largement favorables au développement des énergies renouvelables : la grande majorité soutient l’installation de panneaux solaires et une majorité se dit favorable à l’éolien, même près de chez eux. Ils soutiennent également l’alimentation locale et biologique, notamment dans les cantines scolaires ou les EHPAD.

Des réponses qui illustrent leur revendication pour une écologie de terrain, fondée sur le bon sens et la recherche d’équilibre entre développement et préservation.

Ces résultats dressent le portrait d’une France rurale attentive aux enjeux écologiques et en quête de solutions locales, concrètes et efficaces, portée par la proximité avec les maires et leurs équipes municipales.

« Ce sondage montre que l’écologie fait partie du quotidien des habitants ruraux. Ils en vivent les effets, mais aussi les solutions : sobriété, solidarité, lien au vivant. C’est une écologie de proximité, pragmatique et concrète que nous portons dans nos territoires. » (Fanny Lacroix, vice-présidente de l’Association des maires ruraux de France.)

Les données clés du sondage sur les habitants des zones rurales

Énergies renouvelables

● 88 % sont favorables aux panneaux solaires.

● 60 % sont favorables aux éoliennes terrestres.

● Forte adhésion y compris près de chez eux.

Changement climatique & inquiétudes

● 85 % reconnaissent la réalité du changement climatique.

● 88 % estiment qu’il est dû aux activités humaines.

● Le niveau d’inquiétude écologique est équivalent à celui des urbains : (88 % se disent inquiets face au changement climatique, 85 % face à la pollution, et 82 % face à la perte de biodiversité Mobilisation & opinions).

● Parmi leurs attentes vis-à-vis de leur prochain maire, les ruraux mettent surtout en avant les services de proximité et la préservation de l’environnement ; la sécurité n’arrivant qu’en 5ᵉ position (alors que c’est la priorité des Français dans leur ensemble)

● 63 % estiment que les actions menées par les pouvoirs publics pour la transition écologique ne sont pas suffisantes

● 79 % soutiennent le maintien de MaPrimeRénov’ Priorités politiques

● La préservation de l’environnement est la 2ᵉ priorité pour les municipales 2026.

● Elle devient la 1ʳᵉ priorité dans les territoires à habitat très dispersé.

● 59 % citent l’accès aux soins comme priorité ( +6 pts vs l’ensemble des Français) – liant directement qualité de vie et transition écologique.

Cadre de vie & services

● 91 % satisfaits de vivre dans leur commune (nature, tranquillité, qualité de vie)

● Les habitants des communes rurales font davantage confiance à leurs acteurs locaux et identifient la mairie comme leur premier lieu d’accès aux services publics à 87 %, à comparer aux 47 % pour les Maisons France Services.

Mesures écologiques prioritaires

● Préservation des forêts et des espaces naturels : 49 %

● Prévention de la pollution de l’eau : 42 %

● Réduction de l’usage des pesticides : 37 % Initiatives soutenues

● 49 % des habitants des zones très dispersées sont favorables à l’alimentation locale & bio dans les cantines/EHPAD.

● Les dispositifs écologiques innovants sont largement soutenus : brigades citoyennes d’entretien de la nature, véhicules électriques partagés, Sécurité sociale de l’alimentation.

Méthodologie

Le sondage a été réalisé par Ipsos et BVA pour l’Association des maires ruraux de France (AMRF), à l’occasion du 107ᵉ Congrès des maires de France.

● Échantillon : enquête menée auprès de 1 700 Français, représentatifs de la population nationale âgée de 18 ans et plus, dont un sur-échantillon d’habitants des communes rurales (définition selon la grille communale de densité de l’Insee).

● Terrain : réalisé du 31 octobre au 6 novembre 2025 selon la méthode des quotas (sexe, âge, profession, région, catégorie d’agglomération).

● Objectif : analyser les perceptions, priorités et attentes des habitants des zones rurales en matière de transition écologique, de qualité de vie et d’action locale.

