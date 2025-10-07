Politique : les maires ruraux inquiets

Compte tenu de la situation politique désastreuse dans laquelle se trouve le pays, Michel Fournier, Président des Maires ruraux de France, appelle au sursaut!

« Au regard de la gravité de la situation qui concerne de très près la vie politique locale dans chaque commune, l’AMRF exprime, de manière exceptionnelle, son vif regret de voir les élus nationaux incapables de trouver la voie pour sortir le pays de la crise politique, quand les autres élus de la République, les maires et leurs conseils, sont dans l’obligation d’assurer le bon fonctionnement de celui-ci et qu’ils le font dans le plus grand silence et avec efficacité.

Gérer les projets en 2026

Plus que jamais la commune prouve sa pertinence quand tous nos collègues « tiennent la baraque » et qu’en même temps, la politique nationale condamne le pays à une incertitude depuis de trop longs mois désormais. Cela a aussi pour conséquence une forme de révulsion vis-à-vis des hommes et des femmes qui s’engagent en politique.

Des enjeux forts sont directement dépendants de la situation. Les communes et leurs groupements pourront-ils gérer leurs budgets et leurs projets en 2026 ?

Le sens de l’intérêt général

Un autre défi, celui du renouvellement des 35000 conseils municipaux, est directement pénalisé par le nouveau report de l’étude au Parlement du texte sur le statut de l’élu qui devait donner des assurances pour les citoyens désireux de s’engager dans leur commune.

Pour toutes ces raisons, l’AMRF appelle chacune et chacun à retrouver le sens de la raison et de l’intérêt général, d’oublier la culture de l’égo qui est à son paroxysme et de penser à la place clé de la commune comme socle de notre démocratie.

Je salue les travailleurs du quotidien que sont les élus locaux et prie pour que nos décideurs s’emparent du culte de la Raison dans l’esprit de la Révolution française. »