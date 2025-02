Les Français n’ont PLUS confiance en la démocratie !

Le dernier Baromètre de la confiance politique du CEVIPOF révèle un profond malaise démocratique en France, avec des niveaux de confiance alarmants envers les institutions et la classe politique.

La seizième vague du Baromètre de la confiance politique, publiée le 11 février 2025 par le Centre de recherches politiques de Sciences Po (CEVIPOF), dresse un tableau préoccupant de l’état de la démocratie française. L’étude, réalisée par OpinionWay, met en lumière une crise de confiance majeure, plaçant la France loin derrière ses voisins européens en termes de satisfaction démocratique.

Un fossé grandissant entre citoyens et politique nationale

La confiance des Français envers la politique atteint des sommets inquiétants de défiance. Avec seulement 26% de confiance dans la politique en général, la France se positionne nettement derrière l’Allemagne (47%) et l’Italie (39%). Plus préoccupant encore, la confiance dans le gouvernement stagne à 23%, soit près de deux fois moins qu’en Allemagne.

La politique locale comme dernier rempart

Dans ce paysage morose, seule la politique locale semble maintenir un lien de confiance avec les citoyens. Les maires conservent un capital confiance important avec 61% d’opinions favorables, contrastant fortement avec les 23% accordés au président de la République et les 27% au Premier ministre.

Une tentation autoritaire croissante

Face à ce désenchantement démocratique, les Français semblent de plus en plus séduits par des solutions autoritaires. Près de la moitié (48%) estime que la démocratie manque d’efficacité, tandis que 73% appellent de leurs vœux « un vrai chef pour remettre de l’ordre » – un chiffre nettement supérieur à ceux observés en Allemagne et en Italie.

Un repli sur la sphère privée

La désillusion politique pousse une majorité de Français (65%) à se détourner de la vie publique pour se concentrer sur leur vie personnelle. Ce chiffre, largement supérieur à celui observé en Allemagne (50%), traduit un désengagement civique préoccupant pour l’avenir de la démocratie française.

Ce baromètre 2025 souligne ainsi une crise démocratique profonde, marquée par une défiance généralisée envers les institutions nationales et un attrait croissant pour des solutions autoritaires. Une situation qui pose question sur l’avenir du modèle démocratique français et la nécessité de le réinventer pour reconquérir la confiance des citoyens.