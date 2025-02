Budget 2025 : Deux 49.3 et une motion de censure

François Bayrou a déclenché deux fois l’article 49.3 de la constitution pour faire adopter par l’Assemblée nationale, le budget de l’État et la première partie du budget de la Sécurité sociale. LFI a déposé une motion de censure.

Le Premier ministre a eu recours à l’article 49.3 une première fois ce lundi 3 février 2025 pour faire adopter le budget de l’État sans le vote des députés. « Est-ce que ce budget est parfait ? Non. Mais c’est un équilibre », a justifié le premier ministre, qui a ainsi engagé la responsabilité de son gouvernement.

Brouille au sein du NFP

La France insoumise a aussitôt confirmé le dépôt d’une motion de censure. « Contre le budget le plus austéritaire depuis 25 ans. Contre les coupes massives dans l’éducation, la santé et l’écologie. Une seule réponse : la censure », a indiqué LFI sur X.

Le Parti socialiste s’est prononcé contre la censure du gouvernement Bayrou, quelques minutes avant l’intervention du Premier ministre. « Nous n’accordons pas pour autant notre confiance à ce gouvernement qui aujourd’hui participe à la »trumpisation » du débat public », ont expliqué les députés socialistes dans un communiqué. En précisant qu’ils déposeraient une motion de censure contre le gouvernement Bayrou plus tard, pour dénoncer la politique migratoire du gouvernement. Cette stratégie vise à maintenir la pression politique tout en évitant un blocage budgétaire immédiat.

Ce choix semble marquer une scission entre LFI et le PS au sein de la coalition du Nouveau Front Populaire.

Côté Rassemblement national, le doute subsiste. Le député Jean-Philippe Tanguy a estimé sur France 3 que le budget proposé était « pire que l’absence de budget ». S’il souhaite personnellement la censure, il appartiendra à Marine Le Pen, présidente du groupe, et à Jordan Bardella, président du parti, de trancher, a-t-il expliqué.

La motion de censure sera votée mercredi.

Le 49.3 pour la seconde fois

Après le budget de l’État, le budget de la Sécurité sociale (PLFSS). Là encore, Bayrou a déclenché le 49.3. À la tribune, la ministre du Travail, de la santé, des solidarités et des familles, Catherine Vautrin, parle d’un texte « essentiel », avec « des apports importants », « un texte de protection et de responsabilité » : « Nous avons le devoir de le porter ensemble. »