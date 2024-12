Gouvernement Bayrou : Peut-on faire du neuf avec des vieux ?

La composition du nouveau gouvernement, dévoilée ce lundi 23 décembre, réserve une surprise : Manuel Valls est nommé ministre des Outre-mer. Parmi les poids lourds : Elisabeth Borne, Gérald Darmanin, Bruno Retailleau…

Voilà, c’est fait, ouf ! Le gouvernement Bayrou a été annoncé ce lundi 23 décembre 2024 un peu après 18 h 30, mais « avant Noël » comme souhaité par le nouveau Premier ministre.

Parmi les surprises du chef (du gouvernement), la nomination de Manuel Valls. L’ancien Premier ministre de François Hollande fait ainsi son retour aux affaires après plusieurs années d’absence. À 62 ans, cet ancien ministre de l’Intérieur (2012-2014) puis Premier ministre (2014-2016) rejoint le gouvernement comme potentielle caution de gauche, selon François Bayrou. Bien qu’ayant quitté le Parti socialiste pour soutenir Emmanuel Macron en 2017 et 2022, Valls n’avait plus exercé de fonction officielle depuis son échec aux municipales de Barcelone en 2019 et son élimination au premier tour des législatives 2022 dans la 5e circonscription des Français de l’étranger. Son retour aux affaires n’est pas étranger aux difficultés de l’Exécutif dans les départements d’Outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte. Ce strapontin lui permettra, peut-être, un jour, d’aller retenter sa chance à Barcelone ?

Le retour de Madame 49.3

Autre surprise du chef, le retour d’Elisabeth Borne, ancienne Première ministre, baptisée Mme 49.3. Elle est placée à la tête d’un énorme ministère qui englobe l’Education nationale, l’Enseignement supérieur, la Recherche, le Numérique et l’Innovation. De quoi occuper ses soirées.

D’autres « anciens » refont surface, comme Gérald Darmanin, ancien ministre de l’Intérieur, qui devient ministre de la Justice, Garde des sceaux.

A l’Intérieur, Bruno Retailleau conserve son ministère, comme il l’avait souhaité. Il va donc poursuivre son travail de lutte contre les narcotrafiquants et l’immigration illégale.

34 ministres

Jean-Noël Barrot reste au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Sébastien Lecornu reste aux Armées, Rachida Dati reste à la Culture, Annie Genevard au ministère de l’Agriculture et de la souveraineté alimentaire. Agnès Pannier-Runacher, à la Transition écolo et la biodiversité, Catherine Vautrin au ministère du Travail et des Familles…

Parmi les petits nouveaux : François Rebsamen devient ministre de l’Aménagement du Territoire, Eric Lombard ministre de l’Économie et quelques autres.

Au total, 34 ministres dont beaucoup de « Vieux » autour de Bayrou dont on ne sait pas encore s’il passera l’hiver.