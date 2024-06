Metz : Perquisition au siège du Conseil régional

Elle fait suite à la plainte contre X de l’association AC !!, mais visant l’ancien président Jean Rottner (et autres) pour ‘’favoritisme’’ et ‘’prise illégale d’intérêts’’.

L’ancien maire de Mulhouse, Jean Rottner, a été élu président du Conseil régional Grand Est le 2 juillet 2021. Le 20 décembre 2022, à la surprise générale, il décidait de quitter définitivement la vie publique. « Des impératifs familiaux animent cette lourde décision » écrivait-il dans un communiqué de presse. Onze jours plus tard, le 31 décembre 2022, on apprenait que Jean Rottner n’avait pas quitté la vie publique pour des impératifs familiaux, mais pour prendre les rênes d’un groupe immobilier, REALITES.

5.000 € par mois !

On apprenait alors que Jean Rotter était un petit cachottier. Pendant 30 mois, d’octobre 2019 à mars 2022, à la tête de sa micro-entreprise CGSF Conseil, le président du Conseil régional était aussi consultant pour la société Adhoc Affaires Publiques fondée par Hugues Anselin (ancien de l’équipe de campagne d Nicolas Sarkozy) et qu’il était rémunéré 5.000 €/mois ! Soit un total de 150.000 € qu’il a pris le soin d’indiquer dans sa Déclaration d’intérêts auprès de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).

Des missions au Conseil régional

Ce n’est pas tout. Hugues Anselin était aussi associé au cabinet Fursac-Anselin, spécialisé dans le recrutement des cadres. Or, la société Fursac-Anselin a obtenu plusieurs missions de recrutement de la région Grand Est.

Le 11 janvier 2023, l’association anticorruption AC !! décidait de porter plainte contre X auprès du Parquet National Financier (PNF). Une plainte rédigée par l’avocat de l’association, Me Vincent Poudampa, avocat à Bordeaux, pour « favoritisme » et pour « prise illégale d’intérêts ».

Une enquête préliminaire a été ouverte et confiée à la JIRS de Nancy qui, ce jeudi 6 juin 2024, a mené la perquisition dans les locaux messins du Conseil régional Grand Est.

Affaire à suivre…