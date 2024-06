Le sable du Sahara à nouveau sur la France

Le sable du Sahara remonte sur la France, ce mercredi 19 et demain 20 juin 2024.

🟤 Cette animation montre la remonté des poussières de #sable venues du #Sahara sur le sud et de l’est de la France ces 19 et 20 juin 2024. Elles s’évacueront par l’est vendredi. pic.twitter.com/S62bMhMG5b — Guillaume Séchet (@Meteovilles) June 19, 2024

Le phénomène doit toucher les trois-quarts de l’Hexagone. Selon les modèles de Météo France, une dépression au large du Portugal, liée au passage d’un courant océanique, devrait survoler le désert du Sahara et former une tempête de sable qui remontera du sud vers l’est de la France. La couleur du ciel va changer et des grains de sable vont recouvrir nos villes et nos voitures.