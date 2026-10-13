Colère des lycéens : l’acte V met le gouvernement à l’épreuve

Éducation, moyens, conditions de travail et avenir des jeunes : mardi 13 octobre, lycéens, étudiants et personnels de l’Éducation nationale sont appelés à une nouvelle journée de mobilisation. Malgré les premières concessions de l’exécutif, la contestation se poursuit. Reste à savoir si elle peut retrouver son élan ou si elle entre dans une phase de reflux.

La mobilisation lycéenne joue une nouvelle manche. Après plusieurs semaines de blocages, de manifestations et d’incidents, les organisations lycéennes et étudiantes appellent à descendre de nouveau dans la rue ce mardi 13 octobre. Des syndicats de l’Éducation nationale et des associations de parents d’élèves, dont la FCPE, soutiennent également le mouvement. À Paris, un rassemblement est annoncé à 14 heures place d’Italie. D’autres mobilisations sont prévues dans plusieurs villes, notamment Rennes, Nantes et Toulouse.

Pour le gouvernement, cette cinquième journée nationale constitue un test. L’exécutif estime que la contestation marque une nette décélération. Les organisations mobilisées, elles, refusent de considérer le mouvement comme terminé et jugent insuffisantes les réponses apportées jusqu’ici.

Des chiffres en baisse, mais la colère persiste

Les indicateurs disponibles avant la journée de mardi témoignent d’un ralentissement. Selon les chiffres communiqués par le ministère de l’Éducation nationale, plus de 96 % des lycées étaient ouverts le vendredi 9 octobre. Quelque 141 établissements étaient encore fermés ce jour-là, contre 157 la veille à la mi-journée.

La mobilisation avait toutefois rassemblé, le jeudi 8 octobre, 71 500 personnes dans toute la France, dont 24 500 à Paris, selon les autorités citées par TF1 Info. Le mouvement avait connu un niveau de participation bien supérieur le mardi 6 octobre, avec des estimations allant de 266 000 à 450 000 manifestants selon les sources.

Ces chiffres doivent être interprétés avec prudence : les décomptes officiels et ceux des organisations mobilisées peuvent diverger fortement. Ils montrent néanmoins que la mobilisation a déjà connu des fluctuations importantes.

L’enjeu de mardi sera donc double : mesurer la capacité des lycéens à maintenir les blocages et les rassemblements, mais aussi déterminer si leur mouvement peut s’élargir aux étudiants, aux enseignants et aux autres personnels de l’Éducation nationale.

Les emplois du temps au cœur de la contestation

Contrairement à ce que pourrait laisser penser la place occupée par Parcoursup dans les slogans, la colère des lycéens ne porte pas uniquement sur l’orientation post-bac.

La plateforme de concertation ouverte par le gouvernement a recueilli quelque 67 000 contributions. La première synthèse, portant sur plus de 60 000 réponses, fait ressortir plusieurs préoccupations concrètes.

L’organisation du temps scolaire arrive en tête : 70 % des contributions étudiées évoquent les emplois du temps, les journées trop longues, les débuts de cours matinaux, les pauses méridiennes insuffisantes ou encore la charge de travail.

Le deuxième sujet concerne les bâtiments scolaires. Près de 48,2 % des contributions signalent des problèmes liés aux locaux, à leur vétusté ou à leur adaptation aux fortes chaleurs.

Le manque de professeurs et les difficultés de remplacement constituent un autre motif important de mécontentement. Enfin, 22,5 % des contributions évoquent des classes surchargées.

Parcoursup reste contesté, notamment pour le stress qu’il provoque et le manque de transparence dénoncé par certains élèves, mais il ne représente que 16,4 % des contributions étudiées.

Ces résultats dessinent une réalité plus large qu’une protestation contre une plateforme numérique : les lycéens interrogent leurs conditions d’apprentissage, le fonctionnement quotidien de leur établissement et la qualité de l’enseignement qui leur est dispensé. Le Monde, 9 octobre 2026

Trois mille enseignants remplaçants : une réponse jugée insuffisante

Face à la contestation, le ministre de l’Éducation nationale, Édouard Geffray, a annoncé le déploiement de quelque 3 000 enseignants remplaçants dans les établissements qui en ont le plus besoin. Les services du ministère ont commencé à contacter les personnels concernés.

Cette mesure constitue une première réponse concrète au problème des cours non assurés. Mais elle ne satisfait pas les organisations lycéennes, qui réclament davantage de moyens pour les établissements, des classes moins chargées et une transformation plus profonde du système scolaire.

L’Union syndicale des lycéens demande notamment un plan de 10 milliards d’euros pour les lycées ainsi que la suppression de Parcoursup. D’autres organisations mettent en avant l’ouverture de places dans l’enseignement supérieur et une meilleure prise en compte de la parole des élèves.

La FCPE, de son côté, considère que le recrutement de remplaçants ne saurait suffire à répondre à l’ensemble des revendications.

La difficulté du gouvernement est donc de répondre à des problèmes immédiats sans promettre des moyens budgétaires qui ne seraient pas disponibles. À l’approche des discussions sur le budget 2027, la question scolaire rejoint ainsi celle, plus générale, des priorités financières de l’État.

Les violences pèsent sur le mouvement

La contestation a également été marquée par des affrontements, des dégradations et des blessures. Le ministère de l’Intérieur a fait état, le 9 octobre, de plus de 200 lycéens blessés et de plus de 800 policiers et gendarmes blessés depuis le début du mouvement. L’Inspection générale de la police nationale avait ouvert 24 enquêtes sur des interventions des forces de l’ordre.

Ces données officielles soulignent la gravité des incidents, sans préjuger des responsabilités qui devront être établies dans chaque affaire.

Les conditions du maintien de l’ordre sont devenues un sujet de controverse. Des organisations dénoncent des interventions disproportionnées, tandis que les autorités défendent l’action des forces de sécurité dans le cadre légal.

Pour les autorités éducatives, les violences et les dégradations compliquent également le retour à la normale. Le ministère a estimé à au moins 30 millions d’euros le coût des dégâts liés aux manifestations, selon les chiffres remontés par les académies.

La question est désormais de savoir si la journée de mardi permettra de maintenir une mobilisation pacifique autour des revendications scolaires ou si de nouveaux incidents risquent de prendre le dessus dans le débat public.

De la colère scolaire à une crise sociale ?

Le mouvement lycéen intervient dans un contexte de tensions plus générales autour des services publics, des conditions de vie et des perspectives offertes à la jeunesse. Il serait prématuré d’affirmer que cette mobilisation constitue déjà une crise sociale nationale comparable aux grands mouvements précédents. Mais les revendications exprimées dépassent la seule organisation des études.

Derrière les emplois du temps, les locaux dégradés et le manque de professeurs, se pose une question centrale : quelle place la société accorde-t-elle à l’école et aux jeunes qui y sont formés ?

Le gouvernement a ouvert une concertation et annoncé des renforts d’enseignants. Les organisations mobilisées attendent désormais des réponses plus ambitieuses et des engagements vérifiables.

L’acte V sera donc un révélateur. Si la participation repart à la hausse, l’exécutif devra composer avec une contestation qui s’installe dans la durée. Si elle recule, le mouvement pourrait entrer dans une phase plus locale, sans que disparaissent pour autant les problèmes qui l’ont déclenché.

Une chose est certaine : la réponse ne se mesurera pas seulement au nombre de lycées bloqués ou de manifestants dans les rues. Elle se jugera aussi à la capacité des pouvoirs publics à améliorer concrètement les conditions d’étude, à assurer les cours et à restaurer la confiance entre les jeunes et l’institution scolaire.