Sécurité routière : Opération « Bien vu, bien voir » à la gare de Nancy

Les services de l’État organisent une opération de sensibilisation intitulée « Bien vu, bien voir », mercredi 6 novembre 2024 de 13 h 30 à 17 h 00 dans le hall Thiers de la gare de Nancy.

Cet événement vise à rappeler les comportements de sécurité à adopter pour les usagers de la route face aux conditions de visibilité réduite et de luminosité affaiblie propres à l’entrée dans la période hivernale.

La sécurité routière

L’opération sera animée par des agents de l’État chargés de la sécurité routière, en collaboration avec la maison du vélo de Nancy. Ils répondront aux questions des usagers, fourniront des informations sur les règles en vigueur et proposeront un quiz pour enrichir les connaissances de chacun. Des conseils pratiques seront également prodigués afin d’améliorer la sécurité de tous dans l’espace public.

Pourquoi cette initiative ?

Le passage à l’heure d’hiver et la baisse de la luminosité influent directement sur la sécurité routière, notamment en Meurthe-et-Moselle. À cette période, les accidents corporels augmentent, passant de 50 à 52 par mois. En décembre et janvier, les accidents impliquant des piétons atteignent 19 cas mensuels, contre seulement 6 en août, faisant des piétons les usagers les plus vulnérables en hiver. Si les accidents de cyclistes diminuent légèrement, leur vulnérabilité demeure élevée, en particulier pour ceux circulant sans éclairage adéquat.

Rendez-vous le mercredi 6 novembre entre 13 h 30 et 17 h 00

Hall Thiers, gare SNCF de Nancy