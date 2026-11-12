« La France doit faire de la recherche biomédicale une priorité stratégique »

Didier Samuel, Inserm

Créé en 1964, l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) est l’acteur central de la recherche médicale publique française.

Alors que le contexte international de la recherche a subi ces dernières années de profondes mutations et que le projet de loi de finances 2027 est en cours d’examen en France, le professeur Didier Samuel, président-directeur général de l’Inserm, fait le point sur la situation de la recherche biomédicale française.

The Conversation : La trajectoire budgétaire de la loi de programmation de la recherche (LPR), qui était censée couvrir la période 2021-2030, n’est plus respectée, et seule une partie de ses mesures continue d’être financée. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consistait la LPR ?

Didier Samuel : Avant tout, rappelons le contexte global : fin 2020, l’État a mis en place une loi de programmation de la recherche (LPR). Son objectif était notamment de refinancer les organismes de recherche, afin qu’ils puissent créer de nouveaux postes (comme les chaires de professeurs juniors), revaloriser les salaires des chercheurs, des techniciens, des ingénieurs… Elle devait aussi permettre un refinancement de l’Agence nationale de la recherche (ANR), dont l’objectif est de soutenir des projets de recherche, en attribuant des financements après mise en concurrence et évaluation.

Les effets de la LPR ont été réels, puisque le budget de l’ANR a fortement augmenté entre 2021 et 2024, passant de 780 millions à 1,24 milliard d’euros en 2024.

En parallèle, d’autres sources de financement ont été mises en place grâce à France 2030. Lancé en 2021, ce plan d’investissement, qui s’inscrit dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir, comporte un volet santé. Il a notamment permis de financer de nombreuses choses, en particulier de grands programmes nationaux de recherche, les programmes et équipements prioritaires de recherche (PEPR), dotés de budgets allant de 50 millions à 80 millions d’euros sur cinq ans.

Toutes ces mesures ont dopé la recherche française, en permettant, par exemple, de créer des agences ayant vocation à porter des programmes nationaux, telle que l’agence de programmes de recherche en santé de l’Inserm, en place depuis deux ans maintenant.

L’Inserm en bref

L’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) est le seul institut public français entièrement consacré à la santé humaine. Ses unités de recherche sont très proches des centres hospitaliers universitaires (CHU), et y sont même souvent hébergées. Cette structuration facilite la mixité : les chercheurs Inserm côtoient des médecins hospitaliers universitaires (30 % des UMR Inserm sont d’ailleurs dirigées par des médecins hospitalo-universitaires, des chercheurs d’autres instituts de recherche (CNRS, CEA, Inrae…), des chercheurs en poste à l’université, etc. Les travaux menés à l’Inserm s’étendent de la recherche fondamentale à la recherche appliquée et à la recherche clinique, ce qui positionne cet institut comme un acteur central de la recherche biomédicale en France.

Quelles sont les conséquences de la « suspension » de la LPR ?

D. S. : Il faut savoir que, pour cette année 2026, l’Inserm est doté d’un budget recherche d’environ 1,3 milliard, dont 720 millions qui sont issus de la subvention de charge des services publics (donc de l’État), et de 600 millions qui proviennent de ressources propres.

Ces ressources propres résultent de contrats obtenus par les chercheurs, selon trois voies principales : l’ANR, qui constitue la source de financement majeure, le plan France 2030 et les contrats avec l’Union européenne. Toute action négative sur le budget de l’ANR et sur le budget France 2030 finira donc par avoir un impact sur les ressources propres et donc le budget global de l’Inserm.

Or, l’ANR est en grande difficulté à la suite de l’arrêt de la LPR, comme l’a souligné la Cour des comptes en octobre 2026.

Une autre de nos préoccupations concerne les mesures salariales imposées aux organismes de recherche, qui ne sont pas complètement financées par l’État. C’est, par exemple, le cas du point d’indice des fonctionnaires, dont la valeur sert de base au calcul du traitement brut des fonctionnaires et agents contractuels de la fonction publique.

Celle-ci a été augmentée en 2024 pour tous les fonctionnaires, mais cette hausse n’est financée qu’à 50 % pour l’Inserm et pour tous les organismes de recherche. Concrètement, 50 % restent donc à la charge de l’institut. Par ailleurs, ces deux dernières années, une hausse de ce qu’on appelle le compte d’affectation spéciale (CAS) Pensions (retraite) des fonctionnaires a été mise en place. Si, en 2026, cette hausse a été compensée à 80 % par l’État (au moyen d’une subvention de charge de service public), cela n’avait pas été le cas en 2025, et les organismes de recherche ont donc dû la prendre, elle aussi, à leur compte.

Or, le projet de loi de finance 2027 ne prévoit toujours pas de financer le demi-point d’indice supplémentaire ni la cotisation pension retraite 2025. Pour l’Inserm, cela représente une dépense supplémentaire de 18nbsp;millions à 20 millions d’euros par an, cumulatifs. Cette situation commence à affecter significativement le fonds de roulement, la trésorerie libre, et même la trésorerie fléchée, c’est-à-dire celle qui est prévue pour des contrats de recherche en cours.

Le fait que la LPR soit à l’arrêt et que l’on n’ait pas de visibilité à moyen et à long terme sur France 2030 est donc préoccupant. D’autant plus que personne ne sait quelles seront les orientations qui seront prises par le nouveau ou la nouvelle présidente de la République et son gouvernement, à l’issue de l’élection présidentielle de 2027.

Le futur programme-cadre européen (FP10), qui va démarrer en janvier 2028, devrait voir doubler la part de son budget alloué à la recherche (toutes disciplines confondues). L’Union européenne pourrait-elle venir en aide à la recherche médicale française ?

D. S. : Nous sommes très attentifs à ce qui se passe au niveau européen. L’Union européenne (UE) est actuellement très attractive, et un grand nombre de pays non européens ont intégré son programme-cadre pour la recherche et l’innovation, Horizon Europe, qui couvre la période 2021-2027 : outre le Royaume-Uni, le Canada et le Japon l’ont également rejoint, tout comme la Suisse et la Norvège ou l’Australie. L’UE et l’Inde ont également convenu d’entamer des négociations formelles visant à associer cette dernière.

C’est à la fois stimulant, car cela permet d’envisager des programmes collaboratifs avec des équipes hors de l’UE, dont on sait qu’ils sont souvent générateurs de publications scientifiques à fort impact. Mais cela accroît aussi la compétition, qui plus est avec des pays très performants, comme le Royaume-Uni, par exemple.

Selon moi, ce contexte est néanmoins positif. Mais une chose est claire : l’Europe ne doit pas être vue comme un moyen de compenser ce qui n’est pas financé par la France, pour deux raisons principales. Tout d’abord, parce que la sélection au niveau européen est drastique : cette année, moins de 10 % des projets présentés à Horizon Europe ou au Conseil européen de la recherche (ERC) ont été financés. Tous les chercheurs ne peuvent donc pas espérer voir leurs projets financés de cette façon. Ensuite, parce qu’on ne peut pas s’imposer sur la scène européenne tant que l’on n’a pas déjà publié des travaux qui ont eu un retentissement international. Or, pour obtenir de tels résultats, il faut nécessairement soutenir la recherche au niveau national.

Certains de nos voisins l’ont bien compris : l’Allemagne ou le Royaume-Uni investissent tous deux dans le financement de la recherche un pourcentage de leur produit intérieur brut (PIB) plus important que celui qu’y consacre la France. Au-delà des frontières de l’Europe, l’exemple de la Chine est lui aussi parlant : ces dernières décennies, ce pays a massivement investi en recherche et développement, et il en recueille désormais les fruits. Dans ma discipline, l’hépatologie, la Chine publie aujourd’hui régulièrement dans des revues scientifiques de niveau international, ce qui n’était pas le cas il y a une quinzaine d’années.

En France, si le budget du ministère de la recherche n’a pas subi les mêmes restrictions que ceux d’autres ministères, le fait d’avoir mis la LPR en pause pourrait finir par poser des problèmes. Il nous avait été reproché, pendant le Covid, de ne pas avoir été assez performants. Mais il faut se souvenir que, avant la pandémie, la recherche française faisait face à un important sous-investissement.

Le tir a ensuite été corrigé, mais la tentation d’un retour en arrière semble poindre…

Dans cette situation d’incertitude, quelle est la stratégie de l’Inserm ?

D. S. : Pour l’instant, nous maintenons notre dynamisme et continuons à aller de l’avant.

Nous avons notamment lancé plusieurs programmes de recherche majeurs, parmi lesquels trois nouveaux PEPR (TRANSCEND-ID, sur les maladies inflammatoires chroniques, PRODROM-ND, sur les maladies neurodégénératives, et TREASURE, sur la transplantation d’organes).

Par ailleurs, nous poursuivons notre adaptation aux mutations subies ces dernières années par la géopolitique de la recherche. Les décisions prises aux États-Unis depuis deux ans, notamment, ont eu des effets conséquents au niveau international.

Le renvoi d’un certain nombre de hauts responsables des National Institute of Health (NIH) – l’agence fédérale responsable de la recherche biomédicale et en santé publique aux États-Unis – a provoqué une importante désorganisation. En outre, la vision très politique de la science portée par l’administration actuelle a mené à la suspension ou à l’interdiction de pans entiers de la recherche (sur les maladies infectieuses, les vaccins, le changement climatique…).

Cette situation a eu des conséquences sur les partenariats institutionnels qui liaient l’Inserm et les NIH. Certains, prévus, n’ont pas démarré, d’autres, déjà en cours, ont été brusquement suspendus : les chercheurs qui y participaient ont reçu des termination letters les intimant de rendre un rapport sous une semaine, avant l’arrêt des financements. Le démantèlement de l’United States Agency for International Development (USAID) – l’agence des États-Unis pour le développement international –, qui existait depuis 1961, a aussi mis un coup d’arrêt à certains programmes développés dans les pays du Sud.

En parallèle, les forces montantes de la recherche en Asie, qui constatent elles aussi ces difficultés, cherchent des partenaires fiables. Si la collaboration avec les États-Unis reste d’actualité et devrait prendre d’autres formes, il est selon moi aujourd’hui important d’être présent également en Asie. À cet effet, nous avons ouvert un bureau à Tokyo à la rentrée, et établi des partenariats avec la Chine, avec Taïwan et avec Singapour. Nous explorons également les possibilités de partenariats avec l’Inde et en Amérique latine.

Cette situation constitue un autre argument en faveur de l’investissement au niveau national : dans le contexte géopolitique actuel, il est essentiel de rendre attractive la recherche biomédicale française, pour que les meilleurs talents non seulement aient envie de rester dans notre pays, mais aussi de venir s’y installer.

À ce propos, selon vous, quelles doivent être les priorités pour améliorer la recherche biomédicale française ?

D. S. : La France a d’excellents atouts, qu’elle doit pérenniser et sur lesquels elle doit s’appuyer. Nous disposons de centres hospitaliers universitaires (CHU) de très haute qualité ainsi que d’une médecine, d’une recherche médicale et d’une recherche clinique reconnues internationalement, notamment dans le domaine de la cancérologie, des maladies infectieuses, de l’immunologie, des neurosciences ou de l’hépato-gastro-entérologie.

Neuf instituts thématiques

L’Inserm est organisé en neuf instituts spécialisés, couvrant l’ensemble des secteurs des sciences de la vie et de la santé :

Bases moléculaires et structurales du vivant ;

Biologie cellulaire, reproduction, développement et évolution ;

Cancer ;

Génétique, génomique et bio-informatique ;

Immunologie, inflammation, infectiologie et microbiologie ;

Neurosciences, sciences cognitives, neurologie, psychiatrie ;

Physiopathologie, métabolisme, nutrition ;

Santé publique ;

Technologies pour la santé.



Parmi les défis qui restent à relever, figure le fait d’améliorer encore la connexion entre les composantes « clinique » et « recherche ». La force de l’Inserm est d’être capable de faire travailler des médecins avec des chercheurs. Selon moi, il faut encore renforcer ces liens.

Cela passe par une véritable réflexion sur le travail des médecins-chercheurs, notamment hospitalo-universitaires : il faut faire en sorte qu’ils aient davantage de temps à consacrer à leurs recherches. Actuellement, ils font face à une triple charge : clinique (d’autant plus s’ils sont chefs de service), avec des patients à recevoir ; enseignement, avec leurs étudiants à l’université ; et recherche, avec la gestion de leur équipe, au laboratoire.

Rester compétitif à l’international dans de telles conditions est très difficile, et demande un investissement hors du commun, d’autant plus que le niveau global de la recherche a augmenté ces dernières années.

Une solution pourrait être de recruter davantage de « purs » cliniciens. Il est aussi possible d’organiser différemment le travail, en faisant tourner les équipes, certaines gérant les patients l’après-midi, tandis que d’autres sont au laboratoire, montent des projets afin d’obtenir des financements ou forment les nouvelles générations, à l’université.

Un autre point d’amélioration concerne plus spécifiquement la recherche clinique. Aujourd’hui, les entreprises pharmaceutiques sont un peu réticentes à investir en France. L’une des raisons est que nous ne sommes pas parvenus à desserrer les freins administratifs qui ralentissent les processus de démarrage des essais cliniques, alors que d’autres pays l’ont fait. Résultat : dans les essais internationaux, nous sommes parfois les derniers à commencer les inclusions de patients. C’est un point qui nous dessert.

Nous devrions nous inspirer de ce que nous avons su faire pendant la pandémie de Covid. Remédier à cette situation passera là aussi par des investissements, en particulier en moyens humains : il faut, par exemple, recruter davantage d’attachés de recherche clinique et de techniciens de médecine clinique, afin d’aider les cliniciens à inclure les patients.

Enfin, il faut aussi que l’on apprenne à mesurer l’impact des projets de recherche qui sont lancés.

L’élection présidentielle se tiendra dans quelques mois. Selon vous, en matière de recherche biomédicale, quelle devra être la priorité pour le candidat ou la candidate qui la remportera ?

D. S. : Il sera impératif de relancer la loi de programmation de la recherche, qui a été coupée en son milieu. Il faut avoir conscience que les recherches que l’on mène aujourd’hui façonnent notre avenir. Investir maintenant dans la recherche biomédicale, c’est assurer la qualité de la médecine de demain.

Par ailleurs, avoir une recherche performante est aussi un enjeu de souveraineté nationale et de rayonnement à l’international. Investir dans la recherche est crucial pour la compétitivité de notre pays.

Tout comme la Chine, nos voisins allemands l’ont bien compris : ils ont augmenté la part de la recherche dans leur budget pour atteindre près de 3 % de leur PIB. Même les États-Unis, malgré leur désinvestissement dans certains secteurs, financent massivement certains domaines de recherche, tels que la physique quantique ou l’intelligence artificielle (IA).

Nous vivons une période de grands bouleversements, en particulier avec l’émergence de l’IA. Ce n’est pas le moment de se recroqueviller sur soi. Au contraire, dans un tel contexte, la France et l’Europe doivent faire de l’investissement dans la recherche en général, et dans la recherche biomédicale en particulier, une priorité stratégique.

Didier Samuel, Professeur d’hépatologie, médecin et chercheur ; président-directeur général de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, Inserm

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.