Fin des moteurs thermiques : le Sénat alerte sur un « crash industriel » imminent

Alors que l’Union européenne maintient le cap vers la fin des ventes de voitures à moteur thermique en 2035, un rapport du Sénat français sonne l’alarme. Les parlementaires redoutent un « crash industriel » pour une filière automobile déjà fragilisée par la transition vers l’électrique et la concurrence internationale.

Une échéance européenne inquiétante

Adoptée en 2023, la mesure européenne interdisant la vente de véhicules neufs à essence, diesel ou hybrides à partir de 2035 vise à atteindre la neutralité carbone, pilier du Pacte vert européen. Seuls les véhicules émettant zéro CO₂ pourront être commercialisés à cette date.

Mais face à la pression des industriels et de plusieurs États membres, dont la France, la Commission européenne a accepté d’avancer la clause de révision du texte. Objectif : examiner d’éventuelles flexibilités, notamment pour les hybrides rechargeables ou les carburants synthétiques.

Malgré cette ouverture, la tension monte. Le PDG de BMW, Oliver Zipse, a jugé la mesure « irréaliste », tandis que Mercedes réclame un « reality check » sur la faisabilité économique. De son côté, l’ACEA — l’association européenne des constructeurs — plaide pour reconnaître les carburants neutres en carbone et soutenir les petits véhicules électriques.

Le Sénat tire la sonnette d’alarme

Dans son rapport adopté le 15 octobre 2025, la commission des affaires économiques du Sénat décrit une filière en « crise profonde ». Le sénateur Alain Cadec, rapporteur du texte, résume la situation : « On va vers un crash si rien n’est fait. »

Le rapport chiffre à près de 800 000 le nombre d’emplois menacés en France — dont 350 000 chez les constructeurs et 450 000 chez les équipementiers et sous-traitants.

Les sénateurs pointent aussi la dépendance massive de la France à la Chine pour les batteries et les composants critiques, une faiblesse jugée stratégique.

Dix-huit mesures d’urgence pour sauver la filière

Pour éviter un effondrement industriel, le Sénat avance 18 propositions concrètes. Parmi elles :

Imposer un contenu local de 80 % pour les véhicules produits en Europe (hors batteries) ;

Flécher les aides publiques vers les petits modèles électriques abordables ;

Instaurer un diagnostic obligatoire de batterie pour le marché de l’occasion ;

Repousser la date de 2035, jugée trop rigide, afin de laisser le temps aux acteurs français de s’adapter ;

Relever les barrières douanières pour se protéger de la concurrence asiatique ;

Appliquer le principe de neutralité technologique, en autorisant toutes les solutions bas-carbone.

Les sénateurs appellent aussi à restaurer la compétitivité de la filière en réduisant les coûts de production et à soutenir une industrie européenne souveraine de la batterie.

Une filière stratégique menacée

La mission sénatoriale, lancée en décembre 2024, a travaillé près d’un an. Ses rapporteurs — Alain Cadec, Rémi Cardon et Annick Jacquemet — soulignent que la disparition d’une partie de la filière automobile française aurait des conséquences bien au-delà du secteur : « C’est notre capacité d’innovation et même une partie de notre industrie de défense qui seraient fragilisées », préviennent-ils.

Aujourd’hui, la filière automobile française regroupe 3 500 entreprises et 350 000 emplois directs. Déjà affaiblie par la crise sanitaire, la guerre en Ukraine et la baisse des ventes, elle se retrouve à un tournant historique.

Un appel au réalisme industriel

Les sénateurs ne contestent pas l’objectif environnemental de la décarbonation, mais demandent un réalisme industriel et social. Leur rapport plaide pour une transition « juste, progressive et souveraine », plutôt qu’un basculement précipité. « La France ne peut pas se contenter d’être un marché pour des véhicules fabriqués ailleurs », avertit Alain Cadec.

Alors que Bruxelles entame un dialogue stratégique avec les acteurs du secteur, le Sénat espère que ses propositions pèseront dans la révision du calendrier européen.

L’essentiel du rapport sénatorial