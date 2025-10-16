PFAS : Ces polluants éternels autour de nous

Les PFAS (prononcez « pifasse »), ou substances per- et polyfluoroalkylées, forment une vaste famille de composés chimiques synthétiques — plus de 12 000 recensés — utilisés depuis les années 1950 pour leurs propriétés exceptionnelles de résistance à l’eau, à la graisse et à la chaleur. En Europe, on compte 23.000 sites contaminés.

La consommation de l’eau du roinet est interdite dans plusieurs communes de l’Est de la France, notamment dans les Ardennes et dans les Vosges, à cause des PFAS.

Qu’est-ce que c’est exactement ?

Les PFAS sont des molécules dans lesquelles les atomes d’hydrogène sont remplacés, en partie ou totalement, par des atomes de fluor.

Cette liaison carbone-fluor est extrêmement stable, ce qui rend ces substances quasi indestructibles dans l’environnement — d’où leur surnom de « polluants éternels ».

Quelques exemples connus :

PFOA (acide perfluorooctanoïque)

PFOS (sulfonate de perfluorooctane)

GenX, PFNA, etc. (nouveaux PFAS de remplacement)

Où les trouve-t-on ?

On les utilise (ou on les a utilisés) dans de très nombreux produits du quotidien et industriels, notamment : les revêtements antiadhésifs (poêles type Teflon®), les textiles déperlants (vêtements imperméables, tapis, rideaux), les emballages alimentaires (boîtes à pizza, papiers anti-graisse, fast-food), les produits cosmétiques (fonds de teint, mascaras, lotions), les mousses anti-incendie utilisées sur les bases aériennes et dans les aéroports.

Dans les procédés industriels : fabrication de semi-conducteurs, traitements de surface des métaux, etc.

Pourquoi sont-ils problématiques ?

À cause de leur persistance : ils ne se dégradent presque pas dans la nature.

De la bioaccumulation : ils s’accumulent dans les organismes vivants (y compris humains).

De leur toxicité potentielle : certaines études associent l’exposition chronique aux PFAS à des troubles hormonaux, des atteintes du foie, une réduction de la fertilité, un affaiblissement du système immunitaire, voire un risque accru de certains cancers (rein, testicule).

Où les retrouve-t-on dans l’environnement ?

Dans l’eau potable (à cause des rejets industriels ou des mousses anti-incendie),

Dans les sols et les sédiments,

Dans l’air et la pluie,

Dans le sang de la quasi-totalité des humains aujourd’hui testés.

Réglementation et actions

L’Union européenne a déjà interdit certains PFAS (comme le PFOA et le PFOS). En 2025, une proposition européenne de restriction globale sur l’ensemble des PFAS est à l’étude. Plusieurs pays (Danemark, Allemagne, Pays-Bas, Suède, Norvège) poussent pour une interdiction progressive. En France, une loi “anti-PFAS” a été adoptée en 2024 pour restreindre leur usage dans les produits grand public.

Ce que montrent les cartes

1. Forever Pollution Project — Europe entière

Une carte interactive qui recense ~ 23 000 sites confirmés contaminés par les PFAS, et ~ 21 500 sites “présumés” (c’est-à-dire potentiels, à cause d’activités industrielles ou usages suspects).

On voit une densité plus élevée de points rouges dans les régions très industrialisées (Benelux, Lorraine, Rhénanie, Nord de la France, etc.).

La France a mis en place un outil de visualisation des mesures de PFAS dans divers milieux d’eau : nappes, cours d’eau, eau potable.

Exemple : en 2024, le taux moyen de PFAS dans l’eau du robinet en France était de ~ 0,025 µg/L. Le seuil règlementaire est 0,1 µg/L. sera.asso.fr

Quelques réseaux d’eau potable dépassent déjà ces normes.

3. Sites industriels en France

L’association Générations Futures propose une carte des rejets des ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement) : ~ 225 sites identifiés comme responsables de la plupart des rejets PFAS.

• En Europe, il y a → 23 000 sites confirmés contaminés + 21 500 sites présumés selon le Forever Pollution Project.

• L’Agence européenne de l’environnement (EEA) indique que la pollution aux PFAS est répandue, mais que la surveillance reste inégale selon les États.

En France, le ministère met à disposition plus de 2,3 millions d’analyses sur ~ 21 000 zones.