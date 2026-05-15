Le Grand Est signe une charte pour renforcer sa filière volailles de chair

Le président de la Région Franck Leroy a paraphé ce vendredi une charte de partenariat avec les Volailles Bruno Siebert et le Comptoir Agricole, donnant un nouvel élan à une filière qui représente près de 1 000 emplois locaux.

Une filière stratégique pour le territoire

C’est sur le site des Volailles Siebert à Ergersheim, en Alsace, que la Région Grand Est a officialisé vendredi son engagement en faveur du développement des filières agricoles locales. Devant producteurs et partenaires réunis, Franck Leroy a signé la charte de partenariat Ambition Éleveurs aux côtés des Volailles Bruno Siebert et du Comptoir Agricole.

Ce texte acte le soutien financier et technique de ces deux acteurs au développement des élevages avicoles régionaux, dans le cadre d’un projet de filière territoriale que la Région qualifie d’« exemplaire ».

Une chaîne entière mobilisée

Le programme Ambition Éleveurs, dans lequel s’inscrit ce projet, associe l’ensemble des acteurs de la filière : éleveurs, fabricants d’aliments pour animaux, coopératives et abattoirs. Concrètement, les éleveurs engagés pourront bénéficier d’un accompagnement renforcé — technique, sanitaire, administratif et financier — pour la construction de nouveaux bâtiments.

La démarche intègre également des exigences accrues en matière de bien-être animal, avec des infrastructures adaptées et le recours à des souches de volailles alternatives, reconnues pour leurs qualités sanitaires et environnementales.

Souveraineté alimentaire et circuits courts

Pour la Région, cet accord s’inscrit dans une stratégie plus large de reconquête de la souveraineté alimentaire et de structuration des productions locales. Il doit permettre de renforcer l’ancrage territorial d’une filière avicole alsacienne déjà bien établie, tout en lui donnant les moyens de se développer durablement.

Le groupe Siebert

Fondée en 1978, l’entreprise Volailles Bruno Siebert opère l’abattoir d’Ergersheim (Bas-Rhin). Elle commercialise aujourd’hui quelque 24 000 tonnes de produits avicoles par an, dont 26 % à l’export. Son portefeuille comprend plusieurs filières de qualité : poulet fermier d’Alsace Label Rouge, volailles festives, volailles biologiques et le poulet standard régionalisé vendu sous la marque Poulet du Grand Est.

Plus d’informations sur le programme Ambition Éleveurs