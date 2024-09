Viticulture : Les lauréats des prix de l’OIV 2024 récompensés au Portugal

Le Portugal vient d’accueillir la cérémonie de remise des prix de l’OIV au cours de laquelle furent récompensés les auteurs des meilleurs livres sur la vigne et le vin de l’année.

En tant que membre fondateur de l’Organisation Internationale de la Vigne et du Vin (OIV), le Portugal a pris part aux festivités du centenaire de l’organisation en accueillant à Lisbonne, la cérémonie de remise des prix 2024, événement coorganisé par l’OIV, l’Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) et Wines of Portugal.

Récompense de l’excellence

La cérémonie a rassemblé une centaine de participants, dont des lauréats, des personnalités du secteur de la vigne et du vin portugais et des représentants diplomatiques. Bernardo Gouvêa, président de l’IVV, a ouvert la cérémonie, suivi par John Barker, directeur général de l’OIV, qui a souligné l’importance de l’événement : « L’OIV est très attachée à la promotion de ce patrimoine et à la récompense de l’excellence dans ce domaine. En reconnaissant les auteurs et les éditeurs de ces ouvrages remarquables, nous célébrons leur contribution essentielle à notre compréhension de la vigne et du vin ».

81 ouvrages et des récompenses

La soirée a été marquée par l’enthousiasme et la reconnaissance des meilleures publications dans le secteur de la vigne et du vin. Sur les 81 ouvrages présentés, 14 ont reçu le prix de l’OIV, tandis que 15 ont reçu la mention spéciale de l’OIV. Les quatorze catégories récompensées couvrent un large éventail d’ouvrages sur la vigne et le vin, allant des publications scientifiques et techniques à la littérature, en passant par l’œnotourisme et même la bande dessinée… y compris un jeu de cartes sur les maladies de la vigne ! La diversité et le pluralisme de ces publications soulignent l’exception

La viticulture en Australie

Pour la première fois, l’une des œuvres a également été distinguée avec le « Prix du Président OIV », un honneur exceptionnel présenté cette année à « The Australian Ark : The Story of Australian Wine de 1788 à l’ère moderne ». Ces travaux en trois volumes retracent le développement de la viticulture en Australie dès ses débuts en 1788, lorsque les premières vignes ont été apportées sur le continent par les colons européens, à sa croissance en un producteur de vin mondialement reconnu, et promet de devenir la référence de l’histoire du vin australien pour les décennies à venir.

Consultez la liste complète des gagnants 2024 ici.