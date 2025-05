Macron veut-il vraiment choisir le pape?

La presse conservatrice italienne a lancé une offensive médiatique contre Emmanuel Macron durant le week-end du 1er mai, l’accusant de manœuvrer en coulisses pour favoriser l’élection du cardinal marseillais Jean-Marc Aveline comme successeur du pape François. En tout cas, les médias conservateurs s’alarment d’une possible ingérence française dans l’élection papale.



La diplomatie vaticane sous haute tension

Selon thesocialpost.it, le déplacement présidentiel à Rome le 26 avril pour les obsèques du pape François aurait servi de couverture à un véritable « marathon diplomatique ». Il Giornale d’Italia affirme qu’Emmanuel Macron aurait convoqué quatre des cinq cardinaux électeurs français pour un déjeuner qualifié de « réunion stratégique » plutôt que de simple rencontre protocolaire. L’objectif présumé : promouvoir la candidature de Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille, considéré comme papabile.

Un candidat aux positions progressistes

Les médias transalpins soulignent l’orientation idéologique qui motiverait ce choix présidentiel. Le cardinal Aveline, issu d’une famille de pieds-noirs exilée en 1962, est connu pour ses positions ouvertes sur les questions migratoires, le dialogue interreligieux, particulièrement avec l’islam et une approche inclusive envers la communauté LGBTQ+. Cette manœuvre viserait notamment à contrecarrer la candidature du cardinal conservateur Robert Sarah, favori des milieux traditionalistes.

Des ambitions françaises qui pourraient se retourner contre leur protégé

Selon Il Libero, le président français aurait déjà évoqué le nom pontifical que pourrait adopter Aveline : Jean XXIV. Cependant, plusieurs observateurs estiment que cette ingérence pourrait produire l’effet inverse de celui escompté, les cardinaux électeurs étant généralement réfractaires à toute pression extérieure sur le Conclave.

Un enjeu de soft power face à l’Italie de Meloni

« Un pape français représenterait un immense succès diplomatique pour la France, historiquement définie comme la ‘fille aînée de l’Église' », analyse le quotidien Libero. Cette stratégie viserait également à éviter l’élection d’un pontife italien comme l’archevêque de Bologne Matteo Maria Zuppi ou le secrétaire d’État Pietro Parolin, ce qui renforcerait l’influence européenne de Giorgia Meloni.

Une entorse à la laïcité française?

La presse italienne ne manque pas de relever le paradoxe d’une telle implication présidentielle dans les affaires vaticanes, soulignant « la relation complexe entre politique et religion » d’un pays qui « s’affiche pourtant fièrement laïque ». Il Giornale d’Italia conclut par un conseil au président français : « Ne cherchez pas de place dans la sacristie ».

Qui est le cardinal Aveline ?

Le cardinal Jean-Marc Aveline est une figure éminente de l’Église catholique en France, reconnu pour son engagement en faveur du dialogue interreligieux et de la justice sociale.

Né le 26 décembre 1958 à Sidi Bel Abbès, en Algérie alors française, il a quitté le pays avec sa famille en 1962 lors de l’indépendance, s’installant à Marseille où il a grandi.

Parcours ecclésiastique

Ordonné prêtre en 1984 pour le diocèse de Marseille, Jean-Marc Aveline s’est rapidement investi dans la formation théologique. Il a fondé en 1992 l’Institut de sciences et de théologie des religions (ISTR) à Marseille, qu’il a dirigé jusqu’en 2002. En 2007, il est nommé vicaire général du diocèse. Le 19 décembre 2013, il est nommé évêque auxiliaire de Marseille et consacré le 26 janvier 2014. Le 8 août 2019, il devient archevêque métropolitain de Marseille.

La pourpre cardinalice

Le 27 août 2022, le pape François le crée cardinal, lui attribuant le titre de cardinal-prêtre de Santa Maria dei Monti . Il est membre de plusieurs instances importantes du Vatican, notamment le Dicatère pour le Dialogue Interreligieux et le Dicastère pour les évêques.

Engagements et influence

Le cardinal Aveline est reconnu pour son approche nuancée des questions migratoires et son engagement en faveur du dialogue interreligieux. Il a notamment joué un rôle clé dans la venue du pape François à Marseille en 2023, soulignant l’importance de la Méditerranée comme lieu de rencontre et de solidarité.

En 2025, il est considéré comme l’un des « papabili », c’est-à-dire des cardinaux susceptibles d’être élus pape, en raison de sa proximité idéologique avec le pape François et de son profil intellectuel et pastoral.

Pour en savoir plus sur le cardinal Jean-Marc Aveline, consulter sa biographie complète sur le site du diocèse de Marseille