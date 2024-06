Chambley (54) : Pas de Mondial Air Ballons en 2025 !

Philippe Buron Pilâtre propriétaire Fondateur du Mondial Air Ballons depuis 1989 dit pourquoi dans un post sur X. Et n’exclut pas une action judiciaire.



« À ma plus grande stupéfaction, après plusieurs mois de négociations sur le point d’aboutir, le candidat à la reprise a fait savoir récemment par voie de presse qu’il ne comptait pas racheter le MONDIAL AIR BALLONS. Son intention consisterait désormais à créer un événement annuel, calqué sur le GEMAB … mais avec un nom différent.

Une lettre d’intention en janvier dernier

Je dois reconnaître que c’est bien loin de ce que j’avais imaginé et préparé en toute confiance avec l’équipe du candidat, depuis la signature par les deux parties d’une lettre d’intention en janvier dernier.

C’est donc pour moi un échec qui m’oblige à me défendre.

Parmi les commentaires du dirigeant du groupe ABC qui a été un important fournisseur du GEMAB depuis 1999, il est mentionné le fait que « il n’y a rien à racheter » sur le GEMAB. Pourtant, si depuis plus de 30 ans cette manifestation internationale rayonne dans le monde entier, génère d’importantes retombées médiatiques et touristiques, c’est parce qu’elle se fonde sur des procédures, des conventions, des cahiers des charges, des outils numériques et des bases de données associées : un savoir-faire reconnu, associé à la marque.

Par voie de justice

J’ai quitté en 1992 l’Agence France Presse pour me consacrer au développement de cet événement. C’est l’ouvrage d’une vie qui a permis la création et le développement de l’aérodrome de Chambley.

Ma santé, mon patrimoine, tout y est passé.

Depuis quelques jours, du monde entier arrivent des témoignages de soutien de la part de volontaires, de pilotes et de partenaires. C’est un réconfort.

Si j’ai espéré longtemps une conciliation, il est évident que la conclusion se fera par voie de justice.

La vente du GEMAB se trouve de ce fait relancée.