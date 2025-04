Pour que cesse le massacre du journalisme à Gaza

En un an et demi de guerre, près de 200 journalistes palestiniens ont été tués par l’armée israélienne, dont au moins 43 dans l’exercice de leur métier.

Reporters sans frontières (RSF), qui soutient les journalistes dans l’enclave assiégée et a déposé plusieurs plaintes devant la Cour pénale internationale, poursuit inlassablement son action pour que cesse cette hécatombe et ce black-out médiatique imposé à Gaza. Aujourd’hui, RSF lance aussi une pétition pour exiger l’arrêt de ce massacre et l’ouverture de l’enclave palestinienne à la presse internationale.

VIDÉO – Solidarité avec les journalistes palestiniens

“Les journalistes sont ciblés, ils sont aussi diffamés post-mortem. Je n’avais jamais vu un conflit où, quand un journaliste périt, on vous dit qu’au fond, c’était un terroriste”, dénonce le directeur général de RSF, Thibaut Bruttin, lors d’une nouvelle mobilisation de l’organisation en solidarité avec les journalistes de Gaza.