Israël-Gaza : En finir avec un récit mensonger !

Jusqu’à quand le mensonge, la manipulation de l’opinion, la lâcheté de l’ONU, la complicité criminelle des grands médias dans cette guerre qui oppose, depuis bientôt un an, Israël et Gaza ? Plusieurs témoignages (ci-dessous) nous invitent à voir une autre réalité.

Samedi, 7 septembre 2024, au onzième mois de la guerre, l’armée israélienne a bombardé une école servant d’abri aux gazaouis déplacés. Trois morts, 20 blessés. Tsahal prétend avoir visé un centre de commandement du Hamas. Comme toujours. Et comme toujours, les capitales occidentales font semblant de le croire.

Complotiste et antisémite

On est mal à l’aise devant le terrible mensonge de Benjamin Netanyahou relayé par toutes les télés du monde. Mal à l’aise de devoir détourner le regard de ce génocide perpétré sous nos yeux, à huis clos, comme le veut Israël. Cent-huit journaliste ont été délibérément tués par l’armée israélienne pour conserver le monopole de l’info.

Les seules images qui parviennent aux télévisions occidentales sont celles dûment contrôlées par Israël. Le seul narratif qui vaille est celui Netanyahou et de ses sbires. Et ceux qui osent remettre en cause la parole officielle de l’État hébreu sont accusés de complotisme et d’antisémitisme. La vérité serait-elle antisémite ?

Attentat terroriste ou acte de résistance du Hamas ?

Pourtant, des voix de plus en plus nombreuses et de plus en plus fortes s’élèvent pour dénoncer les mensonges les plus grossiers qui ont pour but de justifier le massacre des populations palestiniennes à Gaza, mais aussi en Cisjordanie.

L’attaque du 7 octobre, par exemple. Attentat terroriste ou acte de résistance de l’armée palestinienne face au comportement odieux de l’État hébreu ? Tout dépend, évidemment, du point de vue où l’on se place. Mais le récit de cette terrible journée est fortement remis en cause par une enquête méticuleuse de l’unité d’investigation d’Al Jazeera.

Il est question des crimes réels commis par le Hamas. Mais aussi d’autres qui étaient purement imaginaires. Des otages tués par les tirs d’hélicoptères israéliens, d’autres tués par les chars israéliens dans leurs maisons. Quant à l’affaire des 40 bébés tués et parfois décapités par le Hamas, elle est simplement fausse. Il s’agissait d’influencer l’opinion publique pour justifier l’horreur des bombardements. Et ça marche !

« Le crime du siècle se déroule sous nos yeux »

Parmi les voix qui s’élèvent contre le mensonge et la manipulation des foules, il y a L’Union Juive de France pour la Paix. Dans une vidéo, une intervenante déclare : « En tant que Française juive, le crime du siècle qui se déroule sous nos yeux, en direct, annoncé par le gouvernement israélien, en notre nom, m’est insupportable » ! L’Union Juive de France pour la paix dénonce « la complicité de la France par son soutien inconditionnel à l’État israélien ». Elle précise : « Le combat pour la Palestine n’a rien à voir avec l’antisémitisme, c’est un combat pour la justice et pour la paix […] Notre boussole, c’est le droit international. Et le droit international parle de crime de guerre, parle de génocide, le droit international dit qu’une puissance qui est soumise, occupée par une puissance occupante a le droit à la résistance. C’est le droit international qui le dit. »

Peut-on être plus clair ?

A écouter attentivement !

