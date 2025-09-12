Nancy : 9 prix littéraires seront remis au Livre sur la Place

Joëlle Rostkowski lauréate du 23e Prix Livre et Droits Humains pour Vainqueurs et invaincus, la « question indienne » de Washington à Trump (CNRS Éditions).

LE PRIX LIVRE ET DROITS HUMAINS

Joëlle Rostkowski lauréate du 23e Prix Livre et Droits Humains pour Vainqueurs et invaincus, la « question indienne » de Washington à Trump (CNRS Éditions).

Inauguré en 2002 sous la présidence de Simone Veil, le Prix Livre et Droits Humains récompense un ouvrage remarquable tant par ses qualités littéraires que pour le témoignage qu’il livre d’une époque et son habileté à illustrer la défense des droits humains. Il est doté de 3. 000 € par la Ville de Nancy. Le jury est placé cette année sous la Présidence d’honneur 2025 d’Anne Sinclair, personnalité incontournable du journalisme et de la culture en France.

La lauréate Joëlle Rostkowski est consultante à l’UNESCO et enseignante à l’EHESS. Passionnée par la littérature et la civilisation américaine, elle raconte avec justesse le passé colonial de l’Amérique et son rapport aux populations autochtones, d’un point de vue historico-politique. En se penchant sur les multiples trahisons historiques qui ont amené ces peuples à disparaître, elle montre aussi leur puissance et leur détermination à se relever.

Remise du prix vendredi 12 septembre à 16h45, à l’Hôtel de Ville de Nancy

LE PRIX STANISLAS

Lancé en 2016 par Le Livre sur la Place, le Prix Stanislas, meilleur premier roman de la rentrée littéraire, récompense avec Groupama Grand Est un premier roman de la rentrée littéraire. Ce prix met en lumière le lauréat, mais aussi 7 autres primo-romanciers dont les textes ont été salués par le jury. Les 8 auteurs sont invités et programmés en rencontre.

Présidé cette année par le journaliste et essayiste Kamel Daoud, le jury s’est réuni ce vendredi 29 août pour élire le meilleur roman de la rentrée littéraire 2025. Composé de lecteurs salariés de Groupama et de professionnels du livre, il a choisi Agnès Gruda pour Ça finit quand, toujours ? (Éditions Les Équateurs).

Le résumé – À l’aube des années 1950, dans une maternité de Varsovie, deux femmes font connaissance. L’une vient d’accoucher d’une fille, Ewa, l’autre d’un garçon prénommé Adam. La coïncidence, annonciatrice d’un monde nouveau, les amuse et les rapproche. Autour de Nina et Pola se rassemblent bientôt quatre familles unies par les liens du sang, de l’amitié ou du cœur. Mais les vieux démons, toujours prêts à se réveiller, dispersent la tribu aux quatre vents – en Europe d’abord puis aux États-Unis, au Canada et en Israël. Enfants et adultes y trouveront de nouveaux horizons, de nouveaux rêves qui se briseront parfois. Ils changeront de langue et de prénom. Seront tentés de revenir ou de prendre à nouveau la route. Chacun vivra l’exil différemment, selon sa terre d’adoption, mais tous refuseront obstinément de devenir des étrangers les uns pour les autres.

Agnès Gruda tisse une formidable saga familiale, embrassant cinq générations et trois continents. Entremêlant la petite et la grande histoire, elle évoque avec subtilité le déracinement, la fragilité des identités, la somme de nos transformations. Et réaffirme à chaque page la force irrépressible de la vie.

Doté de 3 000 €, le prix assure également l’achat par Groupama de près de 300 exemplaires du roman lauréat.

Jury professionnel : Kamel Daoud (écrivain), Nathalie Broutin (ICI Sud Lorraine), Baptiste Liger (Magazine Lire), Daniel Picouly (France Ô), Pierre Vavasseur (Le Parisien), Clara Dupont-Monod (éditrice et écrivaine)

Lecteurs salariés de Groupama qui ont participé au jury : Karine Heurtefeu, Carolina Katsaros, Marie-Emeline Marret, Aline Menonville, Mathilda Renaud, Catherine Vanoli

Remise du prix le samedi 13 septembre 2025 à 11h30 au Forum littéraire Bernard Pivot en présence d’Amandine Greusard, directrice des ressources humaines et de la communication, François Schmitt, président de Groupama Grand Est et des membres du jury.

LE PRIX GINKGO DU LIVRE AUDIO

Grindadráp, de Caryl Férey, lu par l’acteur Théo Frilet (éditions Gallimard, collection Écoutez lire), est lauréat de la 6e édition du Prix Ginkgo du Livre Audio. Grindadráp est un roman noir haletant sous forme de huis clos sur les îles Féroé, où se mêlent action, enquête et réflexion écologique. Lancé en 2020 par Le Livre sur la Place accompagné par la Clinique Louis Pasteur et avec le partenariat de Daum, le Prix Ginkgo récompense chaque année la version audio d’un roman français contemporain parue au cours du premier semestre. En récompensant un livre audio, ce prix s’attache à mettre en lumière une filière émergente du marché du livre qui participe depuis longtemps à un accès à la littérature pour tous, au cœur des missions portées par Le Livre sur la Place.

Autour de son président Mathias Malzieu, le jury est composé de : quatre personnalités du monde de la littérature, des arts et des médias (journalistes et critiques littéraires, libraires, auteurs) : Nathalie Broutin (Ici Sud Lorraine), Bernard Lehut (ancien journaliste chez RTL), Antoine Leiris (RTL), Géraldine Pétry (Librairie Hall du Livre), Pascal Salciarini (L’Est Républicain), quatre personnes attachées à la Clinique Louis Pasteur (Catherine Fulpin, la directrice générale de la Clinique, accompagnée d’une chirurgienne, d’une salariée et d’un patient).

Ce prix est doté de 1 000 € pour le lecteur et de 500 € pour l’écrivain. Plusieurs exemplaires du livre audio lauréat seront achetés par le mécène du prix, la Clinique Louis Pasteur.

Remise du prix le samedi 13 septembre 2025 à 16h à l’Hôtel de Ville de Nancy. Une lecture du livre sera donnée.

LE PRIX MÉTROPOLITAIN DU RÉSEAU STAN #NOUVEAU

Cette année voit naître un nouveau prix dans l’histoire du Livre sur la Place : le prix Métropolitain du réseau Stan, imaginé conjointement par Le Livre sur la Place et le Réseau Stan, le réseau de transport de la métropole nancéienne. Il récompense un roman francophone de la rentrée littéraire d’hiver (janvier/février) ayant pour thème le voyage, dans son sens le plus large. Ce nouveau prix littéraire est le premier prix de lecteurs du Livre sur la Place : le jury est constitué de 7 voyageurs et 3 salariés du réseau, sélectionnés parmi plus de 150 candidats ayant répondu à l’appel lancé sur les réseaux sociaux et à bord des bus du réseau Stan.

Cinq romans font partie de la sélection que les 10 membres du jury devront lire avant la délibération finale programmée le samedi 13 septembre 2025 :

Sauvageries de Frédérique Deghelt (Actes Sud)

Bristol de Jean Echenoz (Minuit)

Prisonnier du rêve écarlate d’Andreï Makine de l’Académie française (Grasset)

Il était une femme étrange de David Lelait-Helo (Héloïse d’Ormesson)

Nous nous parlons d’un lieu où tout est fragile de Judith Perrignon (L’Iconoclaste)

La remise du prix sera programmée à l’automne, selon l’agenda du lauréat. Il recevra un chèque de 1 500 €. Ce prix sera aussi l’occasion de mettre dans les bus, à la disposition des voyageurs du réseau Stan, le roman lauréat, grâce à un achat d’exemplaires de ce roman, d’une valeur de 1 500 €, auprès de l’association des libraires « Lire à Nancy ».

Le premier livre lauréat bénéficiera d’une campagne d’affichage dans les bus, aux arrêts de bus, sur les réseaux sociaux et les sites internet des partenaires. Cette campagne s’installera également à l’arrière de deux bus circulant dans toute la Métropole sur les deux principales lignes du réseau.

Dimanche 14 septembre à 12h au Forum littéraire Bernard Pivot : annonce du lauréat ou de la lauréate de ce nouveau prix littéraire après une délibération des lecteurs du jury qui s’est déroulée ce samedi dans les locaux de l’agence Estia. En présence de Gaëlle Bardoul, directrice générale de Keolis, mécène du prix et Sarah Polacci, commissaire générale du Livre sur la Place.

LA 40E ÉDITION DE LA FEUILLE D’OR DE LA VILLE DE NANCY – BATIGÈRE

La Feuille d’or est un prix qui réunit les médias lorrains – France Bleu Lorraine, L’Est Républicain, France 3 Grand Est – ainsi que Batigère, mécène du prix, pour récompenser un texte de la rentrée littéraire évoquant la région Grand Est ou un écrivain de la région Grand Est dont le roman va marquer nationalement la rentrée littéraire.

Le jury a choisi cette année Adrien Genoudet pour Nancy Saïgon (Éditions Seuil)

La remise du prix aura lieu le dimanche 14 septembre 2025 à 11h au studio ICI Lorraine, place de la Carrière.

LES AUTRES PRIX REMIS AU LIVRE SUR LA PLACE

PRIX DU LIVRE GRAND EST #NOUVEAU

Pour la première fois, Le Livre sur la Place accueille la remise du Prix du Livre Grand Est. Lancé en 2018 par la Région, ce prix récompense des livres indépendants dont les auteurs, illustrateurs ou éditeurs résident sur le territoire. Pour sa 5e édition, il récompense :

Grégoire Carle, Le Lierre et l’Araignée (Dupuis) – Catégorie Jeunesse

Csil, Cherch & trouv (Casterman) – Catégorie Nature

Émilie Vast, Petit à petit, quelque chose fond là-bas… (Memo) – Catégorie BDVendredi 12 septembre à 11h au Forum littéraire Bernard Pivot

PRIX DES LIBRAIRES DE NANCY – LE POINT

Ce prix désigne le coup de cœur de la rentrée littéraire des libraires de Nancy, partenaires du Livre sur la Place, et des journalistes de l’hebdomadaire Le Point sous la houlette de Christophe Ono-dit-Biot, directeur adjoint de la rédaction. Le jury composé d’Emma Navarro et Frédéric Jaffrennou (L’autre rive), Marc Didier (Librairie Didier), Astrid Canada et Géraldine Pétry (Hall du livre), et le service culture du Point. Ce prix, très attendu, qui depuis sa création en 2008 a déjà couronné Pierre Lemaitre, Alice Zeniter, Marie-Hélène Lafon, Yves Ravey, Mathias Enard, Lydie Salvayre, Nathacha Appanah ou Abel Quentin, lauréat 2024, revient cette année à Laurent Mauvignier pour La Maison vide, publié aux éditions de Minuit. Remise du prix et entretien avec le lauréat en présence de la rédaction du Point et des libraires de l’association Lire à Nancy. En partenariat avec l’atelier Mathieu

Vendredi 12 septembre à 14h15 au Forum littéraire Bernard Pivot

GONCOURT DE LA BIOGRAPHIE EDMONDE CHARLES-ROUX

Annoncé par les Académiciens à l’issue de leur réunion de mai, le Goncourt de la Biographie Edmonde Charles-Roux est remis lors du Livre sur la Place depuis 1980. Dans le cadre de ses aides à la création, l’Académie Goncourt remet au lauréat une prime de 3 000 € et la Ville de Nancy, de son côté, remet à l’écrivain un chèque de 3 000 €. Les Académiciens remettront le prix à Anca Visdei pour sa biographie sur le philosophe roumain Cioran, la première du genre. Entretien de la lauréate par Pierre Assouline

Anca Visdei,Cioran ou le gai désespoir (L’Archipel).

Samedi 13 septembre à 11h au Musée des Beaux-Arts

PRIX DU LIVRE DE L’ENVIRONNEMENT DE LA FONDATION VEOLIA

Le prix fête ses 20 ans cette année ! Pour cette édition anniversaire, il récompense Maxime Blondeau pour Géoconscience (Allary), un voyage poétique et scientifique au cœur de notre habitat. La remise du prix sera suivie d’un échange entre le lauréat et Bruno David, le président du jury, ancien président du Muséum national d’Histoire naturelle.

La mention jeunesse a été décernée à Mathilda Masters pour son album 321 choses incroyables à connaître sur les animaux (La Martinière Jeunesse)

Samedi 13 septembre à 15h30 à l’Hôtel de Ville de Nancy, Salle Mienville