La philosophe du langage et de la communication

« L’intersubjectivité, une conception interactionnelle du psychisme », par Jean-Curt Keller, aux éditions de L’Harmattan, 250 pages, 27 euros.

À l’évidence, ce n’est pas un ouvrage grand public, même si l’auteur, Jean-Curt Keller, traite d’une matière commune à tous les individus : la philosophie du langage et de la communication.

L’auteur pose d’emblée la question : « Avoir conscience, est-ce seulement se parler de ce que l’on fait ou aussi sentir ce que l’on fait » ? En considérant l’émotion comme composante active de l’activité psychique, Jean-Curt Keller propose une base théorique commune aux innombrables formes de psychothérapie que nous connaissons, actuelles et traditionnelles. Le chemin de l’unité, dit-il, passe par un retour aux acquis de la philosophie du langage et de la communication et une redéfinition des composantes de l‘action humaine.

Les thèmes abordés dans le livre

1- L’action humaine dans la communication

Vivre c’est agir

2- Le symbolique et le sensible

Symboliser, c’est représenter

3- Le réel et le virtuel

Les faits sont réels ou virtuels, symboliques ou sensibles

4- Le langage et la langue

La langue prend existence dans l’usage que l’on en fait

5- La communication humaine

Communiquer, c’est interagir

6- La conscience

Avoir conscience, c’est connaître sa propre activité

Jean-Curt Keller

L’auteur, Jean-Curt Keller est docteur en philosophie, thérapeute de la communication humaine. Il associe dans la pratique les méthodes langagières et inductives. Il est l’auteur de nombreux articles sur le langage et les problèmes humains et de deux ouvrages parus aux éditions L’Harmattan « Le paradoxe dans la communication » et « La méthode thérapeutique de Palo Alto ».