Dans un rapport peu connu, The Oakland Institute* analyse un aspect central de la guerre en Ukraine : le contrôle des terres agricoles du pays, par une poignée d’oligarques, d’intérêts étrangers et d’acteurs corrompus. Et c’est pour défendre ces intérêts-là que Macron veut envoyer nos soldats en Ukraine ?

Sur les 33 millions d’hectares de terres arables, plus de 9 millions (environ 28 %) sont contrôlés par des acteurs corrompus, de grandes entreprises agroalimentaires, souvent enregistrées à l’étranger et financées par des banques, fonds d’investissement et institutions financières occidentales (BERD, BEI, Banque mondiale, etc.). Les petits agriculteurs, qui assurent pourtant la sécurité alimentaire nationale, disposent de peu de terres et d’un soutien financier très limité, les plaçant souvent dans une situation de grande précarité.

Vers une refonte du modèle économique

Le rapport souligne que l’aide occidentale massive à l’Ukraine est conditionnée à un programme d’ajustement structurel incluant austérité, privatisations et libéralisation du marché foncier. La réforme agraire de 2020–2021, adoptée malgré l’opposition populaire, risque d’accentuer encore la concentration des terres au profit des grandes entreprises et des investisseurs étrangers.

Il met également en garde contre un modèle agricole industriel dominant, destructeur pour l’environnement et la société, alors que les petits et moyens agriculteurs pourraient porter un modèle plus durable fondé sur l’agroécologie.

Enfin, le rapport exprime de fortes inquiétudes quant à l’avenir des terres ukrainiennes dans un contexte de guerre, de dette extérieure massive et de reconstruction à venir, plaidant pour une refonte du modèle économique afin que la terre et les ressources bénéficient d’abord au peuple ukrainien plutôt qu’aux oligarques et aux intérêts financiers étrangers.

Qui sont les principaux acteurs?

Les plus grands détenteurs de terres sont un mélange d’oligarques et d’intérêts étrangers, principalement européens et nord-américains. Ces entreprises sont généralement des holdings qui gèrent leurs activités par l’intermédiaire de filiales.

Les oligarques

• Avec 582 062 hectares, c’est Kernel qui détient le plus de terres et est également le plus grand producteur et exportateur d’huile de tournesol. Son propriétaire, Andriy Verevskyi, est la 16ᵉ personne la plus riche d’Ukraine.

• UkrLandFarming vient en seconde place avec 403 370 hectares. Fondée par l’oligarque Oleg Bakhmatyuk, qui était la 28ᵉ personne la plus riche d’Ukraine en 2016 et qui a depuis perdu une grande partie de ses terres et de ses biens à la suite de l’annexion de la Crimée par la Russie, elle est spécialisée dans la production de céréales, d’œufs, de lait et de viande.

• En troisième position, avec 360 238 hectares, MHP est le plus grand producteur et exportateur de poulets en Ukraine. Elle a été fondée par son PDG actuel, Yuriy Kosyuk, la dixième personne la plus riche du pays.

• Avec 264 270 hectares, Astara est le plus grand producteur de sucre d’Ukraine et est également actif dans la production de lait industriel et la transformation du soja. Son fondateur et actuel PDG, Viktor Ivanchyk, est la 95ᵉ personne la plus riche du pays.

• Le fondateur de Nibulon, Oleksiy Vadatursky, était la 24ᵉ personne la plus riche d’Ukraine, mais il est décédé en juillet 2022 à la suite d’un tir de missile russe. Nibulon cultive des céréales pour l’exportation sur 82 500 hectares.

• System Capital Management (SCM) est une importante holding financière et industrielle contrôlée par l’homme le plus riche d’Ukraine, Rinat Akhmetov. SCM possède plusieurs filiales agricoles, notamment HarvEast, qui produit du blé, du tournesol, des légumineuses, du maïs et du bétail. L’entreprise gère 26 000 hectares de terres, ayant perdu le contrôle de plus de 100 000 hectares à cause de la guerre.

Les entreprises étrangères

Plusieurs entreprises étrangères contrôlent de grandes surfaces agricoles dans le pays. Les trois plus importantes sont :

Le cinquième plus grand détenteur foncier du pays, avec 290 749 hectares, est NCH Capital, une société de capital-investissement basée aux États-Unis qui investit pour le compte d’importants fonds de pension américains, de dotations universitaires et de fondations. Elle opère en Ukraine par l’intermédiaire de la société AgroProsperis .

une société de capital-investissement basée aux États-Unis qui investit pour le compte d’importants fonds de pension américains, de dotations universitaires et de fondations. Elle opère en Ukraine par l’intermédiaire de la société . PIF Saudi, détenue par le Fonds souverain d’Arabie saoudite , exploite 228 654 hectares par l’intermédiaire de la Saudi Agriculture and Livestock Investment Company (“SALIC”) et de sa filiale ukrainienne, Continental Farmers Group.

détenue par le , exploite 228 654 hectares par l’intermédiaire de la Saudi Agriculture and Livestock Investment Company (“SALIC”) et de sa filiale ukrainienne, Continental Farmers Group. TNA Corporate Solutions, une autre société basée aux États-Unis, appartient à l’homme d’affaires américain Nicholas Piazza. Elle contrôle 295 624 hectares par l’intermédiaire de plusieurs filiales, dont Pivden Agro Invest, Podillya Agroproduct, Hetmanske et Prydniprovske. La plupart des terres louées par la TNA proviennent de transferts effectués ces dernières années par UkrLandFarming.

Les actionnaires étrangers associés aux oligarques

NN Investment Partners Holdings N.V . est une société d’investissement privée basée aux Pays-Bas, qui détient des parts dans Kernel et Astarta. En avril 2022, elle a été rachetée par la banque d’investissement Goldman Sachs et a été regroupée avec Goldman Sachs Asset Management . Au fil des ans, Goldman Sachs a été impliquée dans une série de controverses, notamment en jouant un rôle central dans la crise financière de 2008, et en prenant part au scandale de corruption 1MDB, d’une valeur de plusieurs milliards d’euros.

. est une société d’investissement privée basée aux Pays-Bas, qui détient des parts dans Kernel et Astarta. En avril 2022, elle a été rachetée par la banque d’investissement et a été regroupée avec . Au fil des ans, Goldman Sachs a été impliquée dans une série de controverses, notamment en jouant un rôle central dans la crise financière de 2008, et en prenant part au scandale de corruption 1MDB, d’une valeur de plusieurs milliards d’euros. Kopernik Global Investors LLC est une société d’investissement privée basée aux États-Unis qui gère 4,97 milliards de dollars d’actifs. Elle détient des parts dans Kernel, MHP et Astarta , et était le troisième investisseur privé en Ukraine en 2020. Gestionnaire de fonds “à contre-courant”, elle est spécialisée dans la recherche d’entreprises à travers le monde qu’elle considère comme sous-évaluées dans des contextes marqués par l’instabilité politique et économique.

est une société d’investissement privée basée aux États-Unis qui gère 4,97 milliards de dollars d’actifs. Elle détient des parts dans , et était le troisième investisseur privé en Ukraine en 2020. Gestionnaire de fonds “à contre-courant”, elle est spécialisée dans la recherche d’entreprises à travers le monde qu’elle considère comme sous-évaluées dans des contextes marqués par l’instabilité politique et économique. Heptagon Capital LLP est une société d’investissement privée basée à Londres, qui gère 12,36 milliards de dollars d’actifs. Elle détient des actions de Kernel, MHP et Astarta. Avec Kopernik Global Investors LLC, elle gère le Kopernik Global All-Cap Equity Fund, qui détient des participations dans l’agriculture, la production d’huile de palme, l’extraction d’or et d’argent, la production d’uranium et le gaz naturel.

est une société d’investissement privée basée à Londres, qui gère 12,36 milliards de dollars d’actifs. Elle détient des actions de Avec Kopernik Global Investors LLC, elle gère le qui détient des participations dans l’agriculture, la production d’huile de palme, l’extraction d’or et d’argent, la production d’uranium et le gaz naturel. Norges Bank Investment Management possède des parts dans Kernel et MHP. Elle gère le Norwegian Government Pension Fund Global – également connu sous le nom de Oil Fund – qui est le fonds souverain de la Norvège. A vec plus de 1,4 trillion de dollars d’actifs, elle est le plus grand propriétaire individuel du marché boursier mondial, contrôlant 1,5 % de toutes les actions des sociétés cotées en bourse dans le monde. En 2020, Norges Bank Investment Management était le quatrième investisseur en Ukraine.

possède des parts dans Kernel et MHP. Elle gère le – également connu sous le nom de – qui est le fonds souverain de la Norvège. A elle est le plus grand propriétaire individuel du marché contrôlant 1,5 % de toutes les actions des sociétés cotées en bourse dans le monde. En 2020, Norges Bank Investment Management était Hamblin Watsa Investment Counsel Ltd est une filiale à 100 % de Fairfax Financial Holdings Ltd, une société de gestion financière basée à Toronto. Détenant près de 31 % des actions d’Astarta, elle est le plus grand actionnaire de l’entreprise après son fondateur, ce qui lui confère un pouvoir important dans l’entreprise. Fairfax Financial Holdings Ltd. contrôle également 70 % de FFH Ukraine, la société holding de trois compagnies d’assurance ukrainiennes, et détient une part de 10 % dans Ovostar Union, un producteur d’œufs ukrainien.

Le fonds de capital-investissement NCH Capital et ses principaux investisseurs américains

La société américaine de capital-investissement NCH Capital a été fondée en 1993 par George Rohr et Moris Tabacinic, deux hommes d’affaires américains fortement impliqués dans la frénésie de privatisation qui a suivi l’effondrement de l’Union soviétique. Comme l’analyse un rapport de GRAIN, ils ont créé une série de fonds pour louer ou acheter à bas prix des fermes dans la région, dans le but de les regrouper pour en faire de grandes exploitations de céréales et de soja. Ils ont ainsi réussi à constituer une banque de terres de 700 000 hectares en Ukraine et en Russie. Après avoir obtenu des investissements de la part d’institutions financières occidentales de premier plan, elle a fait transiter ces fonds par des sociétés offshore situées dans des paradis fiscaux tels que Chypre et les îles Caïmans, et par des joint-ventures avec des entreprises locales afin de s’approprier les terres. L’entreprise est accusée d’acquisition illégale de terres, d’évasion fiscale et d’activités financières illicites. NCH Capital a joué un rôle clé dans la promotion de la réforme agraire en Ukraine : en 2015, son fondateur et PDG George Rohr a participé aux réunions de haut niveau impliquant le président ukrainien et le secrétaire américain au Commerce qui ont conduit l’Ukraine à accepter un plan de réforme du FMI, comme condition à deux garanties de prêt d’un milliard de dollars du gouvernement américain.

*The Oakland Institute PO Box 18978 Oakland, CA 94619 USA

www.oaklandinstitute.org

info@oaklandinstitute.org