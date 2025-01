Elon Musk veut rebaptiser la Manche « George Washington Channel »

Dans une nouvelle sortie médiatique qui fait déjà grand bruit, le patron de X et Tesla propose de renommer la Manche, cette étendue d’eau historique séparant la France et l’Angleterre.

Une proposition qui fait réagir

Le dimanche 26 janvier, Elon Musk a publié sur son compte X une carte accompagnée d’une suggestion inattendue : rebaptiser la Manche « George Washington Channel ». Cette publication, qui a rapidement atteint les 80 millions de vues et suscité plus de 34 000 commentaires, a déclenché une vague de réactions diverses sur le réseau social.

Une proposition qui s’inscrit dans un contexte politique

Cette initiative intervient dans un climat politique particulier, alors que le milliardaire s’apprête à rejoindre le gouvernement Trump. Elle fait écho aux récentes déclarations du président américain qui, lors de son investiture le 20 janvier, avait exprimé son désir de renommer le golfe du Mexique « golfe d’Amérique », illustrant une tendance expansionniste marquée.

Une réponse créative des internautes

Les réactions ne se sont pas fait attendre, notamment avec la circulation d’une carte détournée montrant l’océan Atlantique rebaptisé « The Lafayette Channel », en référence au célèbre marquis français qui combattit aux côtés des insurgés américains entre 1777 et 1783. Cette contre-proposition humoristique souligne l’absurdité de vouloir renommer des lieux géographiques historiques.

Cette nouvelle sortie d’Elon Musk s’ajoute à une longue liste de déclarations controversées du milliardaire, dont les propositions continuent de faire réagir la toile et d’alimenter les débats internationaux.