« Frères », leur cabane au Canada

Olivier Casas évoque dans son film « une enfance un peu particulière », la survie de deux enfants dans les bois. Mais le précédent de « Survivre avec les loups » empêche d’y croire vraiment.

Aux Rencontres du Cinéma de Gérardmer, comme partout ailleurs en France lors de la tournée de promotion, le réalisateur Olivier Casas était accompagné de Michel de Robert, celui qui lui a inspiré son film « Frères » (sortie le 24 avril). « D’après une histoire vraie », cette fiction raconte « une enfance un peu particulière », celle de Michel et de son frère Patrice, 5 et 7 ans en 1948, lorsqu’ils s’enfuient du pensionnat désert où leur mère les a « oubliés ». Réfugiés dans une forêt des Charentes, les deux frangins abandonnés y auraient survécu seuls pendant sept années ! Certes dans une liberté totale et sans adultes, mais bravant comme des grands la faim, le froid, les maladies, la vie sauvage…

Le récit de « Frères » fait des allers-retours entre deux époques, les années 50 avec les enfants et des scènes bucoliques dans la nature, et des décennies plus tard, alors que Michel et Patrice sont adultes et joués par Yvan Attal et Mathieu Kassovitz. Liés pour toujours par ce qu’ils ont vécu ensemble gamins, ils passent du temps ensemble, seuls, dans une cabane au Canada, perdue dans la forêt enneigée. Des retrouvailles tel un huis-clos en milieu hostile, où le plus jeune tente d’aider son aîné à vaincre son mal-être. Totalement inventées, les séquences « adultes » tiennent grâce aux deux acteurs, alors que celles des enfants sauvages sont nettement moins convaincantes.

Les scènes « canadiennes » tournées dans les Vosges

C’est dans les Vosges, sur les hauteurs de Sainte-Marie-aux-Mines, qu’a été tournée la partie « canadienne » de « Frères » ; et c’est tout près de Gérardmer, un hiver dans la forêt enneigée, qu’avaient été tournées quelques scènes de « Survivre avec les loups », réalisé par Véra Belmont. Un autre film de survie, avec une petite orpheline, pendant le chaos de la Seconde guerre mondiale, la gamine ayant soi-disant erré à travers l’Europe et ayant survécu car « adoptée » par une meute de loups. Un récit annoncé lui aussi tiré « d’une histoire vraie », retracée dans un livre de Misha Defonseca, dont le film était l’adaptation.

Après la sortie du long-métrage en 2008, une enquête journalistique contraignait Misha Defonseca à reconnaitre qu’elle avait tout inventé ! L’histoire « inimaginable » était une supercherie, et le précédent de « Survivre avec les loups » empêche ainsi de croire vraiment à l’aventure de ces « Frères ».

Patrick TARDIT

« Frères », un film de Olivier Casas, avec Yvan Attal et Mathieu Kassovitz (sortie le 24 avril).