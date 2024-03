« L’accord UE-Israël doit être dénoncé » selon le Dr Raphaël Pitti

Après avoir témoigné de la situation catastrophique que vivent les gazaouis, Raphaël Pitti, médecin humanitaire et conseiller municipal de Metz, demande aux États membres de l’UE de dénoncer un accord dont les conditions d’application ne sont plus respectées.

C’est un vrai coup de gueule que lance le médecin humanitaire et conseiller municipal de Metz, Raphaël Pitti. Dans un Tweet cinglant, le médecin écrit : « Il est urgent de dénoncer cet accord dont les conditions d’application ne sont plus respectées. Israël ne respecte en aucun cas le droit international humanitaire. Israël tue des milliers de civils innocents. Nous appelons les États européens à passer de la parole aux actes. »

Un accord ratifié en 2.000

Les relations entre l’État d’Israël et l’Union européenne ont débuté en 1959 rappelle Wikipédia et sont encadrées notamment par la politique européenne de voisinage, le partenariat Euromed, et l’Union pour la Méditerranée. Mais c’est en 1995 à Bruxelles qu’un accord ‘’de stabilisation et d’association’’ a été signé et est entré en vigueur le 1ᵉʳ juin 2000 après sa ratification par les 15 parlements nationaux des États membres, le Parlement européen et la Knesset. Il remplace l’ancien accord de coopération, signé en 1975.

L’accord avec Israël comprend des arrangements de libre-échange pour les produits industriels, des arrangements concessionnels concernant le marché des produits agricoles (un nouvel accord sur ce sujet est entré en vigueur en 2004), et ouvre la perspective d’une plus grande libéralisation des biens et services ainsi que des produits agricoles précise l’encyclopédie en ligne Wikipédia.

« Les principes sont bafoués »

Mais cet accord prévoit aussi des relations sur la science, la lutte contre l’antisémitisme, etc. « et sont fondés sur le respect des Droits de l’Homme et des principes démocratiques » rappelle Raphaël Pitti qui constate que « ces principes sont bafoués ». En privant les Gazaouis de nourriture, en bombardant jour et nuit les hôpitaux, en ne respectant pas les résolutions de l’ONU…

Le médecin humanitaire demande donc aux États membres de l’Union européenne de faire comme l’Espagne et l’Irlande en reconsidérant cet accord lors du prochain conseil européen, le 22 mars 2024.

Raphaël Pitti revient de Gaza