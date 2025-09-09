Bus Citéline : une rentrée réussie ?

Tel est le titre du communiqué de presse de l’association Usag’ ThiFensch. Une introduction qui laisse à penser que les efforts déployés par les nouveaux dirigeants du syndicat des mobilités du Thionvillois commencent à porter leurs fruits.

Par Bernard Aubin

Nous sommes loin du chaos vécu par les usagers et le personnel en 2020, survenu après une refonte totale des horaires et la découverte des nouvelles dessertes par les intéressés en temps réel. À lire ou relire à ce sujet :

Notre article du 3 septembre 2020

Ou la presse locale : « Pas de graves dysfonctionnements, ponctualité améliorée, annulations moins nombreuses… », autant de points positifs soulignés par les défenseurs des usagers. Un positionnement à mettre en regard des multiples critiques fondées formulées par le passé.

Le bout du tennuel?

Citéline entreverrait-il enfin la lumière au bout du tunnel après des années d’errance ? Mais à quoi bon communiquer si tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes ? Sans doute parce que la perfection devra encore attendre.

Les points évoqués par l’association portent sur le moyen et le long terme. Ils dressent constats et interrogations sur l’avenir :

Quid des 2000 scolaires que le réseau n’est pas encore en capacité d’accueillir ?

Quid de la fiabilité réelle système d’information Pysae ?

Encore trop de cars remplacent les bus

Les dispositifs de paiement doivent être modernisés.

Un seul nouveau bus sur les 40 annoncés a été vu.

Audit : réparation doit être demandée aux responsables

Les projets d’avenir ne doivent pas occulter les besoins d’amélioration immédiate

Quid de la politique menée par TeMo après les Municipales ?

Par ailleurs, Usag’ThiFensch dénonce un certain nombre de promesses « non-tenues ». L’association confronte engagements pris par TeMo non-réalisés à ce jour. Notamment l’arrivée de 7 bus électriques, les réunions publiques annuelles, l’arrêt de bus à Uckange, la rédaction et la transmission du compte-rendu du Comité des Partenaires, l’équipement de l’ensemble du parc fin 2024 avec Pysae.

Des améliorations en vue

Mais sa pire charge porte sur les deux nouveaux ponts thionvillois qui, pour un coût de 75 millions d’euros… allongeraient finalement les temps de parcours ! Approche censée être démontrée par une vidéo postée hier sur sa page Facebook

En réponse à certaines questions posées par l’association à TeMo, le Directeur Général de TeMo livre un certain nombre d’informations :

Fréquentation en 2024

Kilomètres parcourus : 3 466 446

Recette : 2 761 43

Titres : 550 347

Fréquentation : 3 370 635 (pour 2025, au 30 juin : 2 042 068)

Abonnés

Pass mensuel : 12 207

Pass annuel hors scolaires : 464

Pass Scool : 7588

Titres unitaires : 514 015

Titres journée : 539

10 voyages : 9099

Véhicules neufs

23 cars neufs IVECO en service

3 articulés d’occasion sont en service

4 bus d’occasion Vandivinit sont en préparation

6 véhicules TAD/TPMR neufs sont en service

En prévision (budget 2025) : 24 cars IVECO, 11 bus standards IVECO et 5 bus articulés IVECO

Equipement des bus (caméras, les girouettes, …) : en cours de négociation avec les fournisseurs. Installation envisagée fin 2025 – début 2026).

En ce qui concerne plus particulièrement Yutz, certaines améliorations ont vu le jour dès le début du mois. Nous y reviendrons plus tard, avec plus de précisions.