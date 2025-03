Le fondateur du Mondial Air Ballons saisit la justice

Suite à l’annonce par le Président du Conseil Régional GRAND EST de la tenue d’une conférence de presse le 12 mars prochain, ayant pour objet de présenter la manifestation « ENENVOL », Philippe Buron-Pilatre « n’a pas d’autre choix que de saisir la justice aux fins de faire valoir ses droits », fait savoir son avocat, Me Etienne Mangeot, dans un communiqué.

« Une procédure est en effet sur le point d’être entamée contre la société ENENVOL, à la fois au fond et en référé, au titre du parasitisme, écrit l’avocat.

Pour rappel, Philippe Buron Pilatre a créé le MONDIAL AIR BALLONS en 1989 et a organisé chacune de ses éditions jusqu’à l’été 2023, faisant de cet événement le plus grand rassemblement de montgolfières au monde.

Désireux de passer le flambeau à un repreneur, il a noué des discussions très poussées avec le groupe ABC et son dirigeant, Monsieur Stéphane Bourguignon. Lequel a attendu l’officialisation de la reprise, le 14 février 2024, pour rompre brutalement tout contact et accaparer l’événement patiemment élaboré par Philippe Buron Pilatre pendant plus de vingt ans.

Alors même qu’une procédure judiciaire est d’ores et déjà en cours devant le tribunal judiciaire de Metz pour rupture abusive de pourparlers, Monsieur Buron Pilatre ne peut demeurer impuissant face à la véritable spoliation dont est l’objet le MONDIAL AIR BALLONS, événement auquel il a consacré sa vie aux côtés de milliers de pilotes, bénévoles et passionnés du monde entier. »

NB. Nous donnerons la parole à la société ABC dès que nous aurons recueilli l’avis de M. Bourguignon.