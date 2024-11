Pollution : Les débris spatiaux menacent la stratosphère

La prolifération des satellites en orbite terrestre pourrait avoir des conséquences environnementales insoupçonnées, révèlent des chercheurs américains et britanniques. Une nouvelle source de pollution atmosphérique.



L’essor des mégaconstellations : un problème écologique émergent

L’expansion rapide des constellations de satellites, principalement portée par des entreprises comme SpaceX et OneWeb, soulève de nouvelles inquiétudes environnementales. Chaque année, des centaines de satellites arrivent en fin de vie et se désintègrent dans l’atmosphère, laissant derrière eux une traînée de débris métalliques potentiellement nocifs.

Des impacts chimiques préoccupants

Les scientifiques ont détecté une augmentation significative de polluants dans la stratosphère, directement liée aux lancements spatiaux. Entre 2020 et 2022, les émissions d’oxydes d’aluminium et d’azote ont presque doublé, dépassant largement les niveaux naturels.

Parmi les risques identifiés, la couche d’ozone apparaît particulièrement menacée. Les oxydes d’aluminium sont reconnus comme des catalyseurs de destruction de l’ozone, compromettant potentiellement les progrès réalisés depuis le protocole de Montréal.

Un avenir incertain

Les projections sont alarmantes : on pourrait compter jusqu’à 100 000 satellites en orbite d’ici aux années 2030, et potentiellement un demi-million dans les décennies suivantes. Daniel Murphy, chercheur à la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), souligne l’urgence de comprendre ces phénomènes avant le déploiement massif de ces infrastructures.

Vers des solutions plus écologiques

Les experts comme José Ferreira, ingénieur aérospatial à l’Université de Californie du Sud à Los Angeles, plaident pour une intégration anticipée des considérations environnementales dans la conception des missions spatiales. L’objectif : trouver des alternatives moins polluantes ou développer des technologies plus respectueuses de l’atmosphère.

Pour l’heure, la recherche sur ces impacts reste sous-financée, mais la communauté scientifique s’accorde sur la nécessité d’agir rapidement avant que ces changements ne deviennent irréversibles.