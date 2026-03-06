Le juge Eric Halphen rejoint AC !! anticorruption

Éric Halphen est un ancien juge devenu célèbre pour avoir enquêté sur des affaires politico-financières majeures en France, notamment celles liées aux HLM de Paris. Fondateur de l’association Anticor, il rejoint aujourd’hui AC !! anticorruption.

Dans un communiqué, l’association AC !! anticorruption que préside Marcel Claude annonce que l’ancien juge Eric Halphen a émis le souhait de rejoindre son association. « Il souhaite participer à ses actions et initiatives futures », précise le communiqué. « Son parcours, ses connaissances et son expérience en matière de justice pénale et de lutte contre la corruption, nous serons très précieux. Le bureau a pris acte de son adhésion et a proposé au conseil d’administration de nommer M. Eric Halphen président d’honneur de l’association AC !! anti-corruption. Le conseil d’administration a validé cette proposition à l’unanimité. »

Qui est Eric Halphen ?

Éric Halphen est un magistrat français, surtout connu pour avoir été un juge d’instruction spécialisé dans les affaires de corruption politique dans les années 1990.

Il s’est fait connaître notamment en menant l’enquête sur le scandale des HLM de Paris dans les années 1990. Cette affaire portait sur un système de fausses factures et de financement politique occulte lié à l’attribution de marchés publics pour des logements sociaux. L’enquête a mis en cause plusieurs responsables politiques. En 2001, il a même convoqué comme témoin le président de la République Jacques Chirac, ce qui était exceptionnel à l’époque. Il a finalement été dessaisi du dossier par la cour d’appel en 2001.

Sa carrière

Juge d’instruction à Douai, Chartres puis Créteil.

Connu pour ses enquêtes anticorruptions.

Cofondateur de l’association Anticor, qui lutte contre la corruption.

Plus tard, il devient conseiller à la cour d’appel de Paris et préside une chambre d’instruction.

Eric Halphen est l’auteur de plusieurs livres, dont Sept ans de solitude, où il raconte son expérience de juge dans l’affaire des HLM.

