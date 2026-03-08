Au neuvième jour d’un conflit déclenché par Israël et les États-Unis, les objectifs de guerre initiaux semblent hors d’atteinte. L’Iran résiste, frappe avec précision, et le risque d’une confrontation thermonucléaire entre grandes puissances n’est plus exclu, selon une analyse de Strategika51 Intelligence.

Un bilan de guerre qui contredit les objectifs annoncés

Neuf jours après le déclenchement des hostilités, le tableau opérationnel est sans ambiguïté : les objectifs de guerre proclamés par Washington et Tel Aviv ne peuvent être atteints dans les délais et selon les modalités envisagées. Pire, la dynamique du conflit échappe désormais à tout cadre régional.

L’Iran, malgré une décapitation partielle de son commandement dans les premiers jours, a démontré une capacité d’adaptation remarquable. En appliquant sa doctrine de « défense en mosaïque » — fondée sur la décentralisation du commandement et le principe des quatre commandements autonomes — Téhéran a maintenu une pression militaire soutenue sur l’ensemble du théâtre d’opérations.

Plus significatif encore : les frappes iraniennes ont systématiquement ciblé l’architecture de commandement et de contrôle américaine — notamment les systèmes THAAD et les radars d’alerte avancée — reproduisant, avec des moyens asymétriques, les vecteurs d’une attaque contre le dispositif nucléaire américain. Un signal stratégique d’une gravité exceptionnelle.

Le Golfe en feu : frappes iraniennes sur les bases américaines

La campagne aérienne iranienne frappe désormais en profondeur. Des bases américaines aux Émirats arabes unis, au Qatar, à Bahreïn et en Irak ont essuyé des attaques combinées missiles-drones d’une intensité croissante. À Bahreïn, un lanceur HIMARS américain — confirmé par imagerie satellite commerciale — a été utilisé pour tirer des missiles PrSM sur le territoire iranien depuis la base de Juffair : une première opérationnelle mondiale pour ce système d’arme. En réponse, le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) a frappé Juffair à l’aide de missiles de précision, touchant également des infrastructures du port de Salman, actuellement en feu.

La base aérienne d’Ali Al Salem, au Koweït, concentre le plus grand nombre de pertes américaines depuis le début du conflit — pertes que la censure militaire dissimule soigneusement. Réservoirs de carburant, hangars, pistes et radars d’alerte précoce ont été endommagés, dégradant sensiblement les capacités opérationnelles de la coalition.

À Dubaï, un drone iranien a frappé la tour 23 Marina, immeuble résidentiel utilisé comme planque par des agents du renseignement américain. La nature de la cible — supposément secrète — révèle une capacité de renseignement iranienne qui dépasse de loin les estimations occidentales.

Le CGRI affirme avoir ciblé les mêmes dispositifs permettant aux États-Unis de faire face à une attaque nucléaire. Si cette assertion est confirmée, l’Iran a mené, par des moyens conventionnels, une répétition tactique d’une frappe de première frappe stratégique.

La dimension russo-américaine : vers un affrontement direct ?

Washington accuse désormais Moscou de fournir à l’Iran une aide technique au ciblage — notamment des données satellitaires permettant d’identifier les radars THAAD et les infrastructures sensibles à Dubaï, Riyad, Bahreïn, ainsi qu’à la base d’Incirlik (Turquie) et à Nakhitchevan (Azerbaïdjan). Ces accusations, relayées par Steve Witkoff, Pete Hegseth et Donald Trump lui-même, ne sont pas traitées ici comme simple propagande.

L’accusation traduit une frustration croissante face à un adversaire qui maîtrise la guerre asymétrique. Elle reflète également une certaine logique miroir : depuis 2022, les États-Unis fournissent à l’Ukraine l’architecture complète de ciblage contre les positions russes. Un éventuel échange de données de ciblage entre Moscou et Téhéran s’inscrirait dans cette réciprocité. Si l’accusation venait à être confirmée, elle constituerait le premier casus belli direct entre Washington et Moscou dans ce conflit — avec toutes les conséquences nucléaires que cela implique.

Un embrasement aux multiples fronts

Le conflit ne se déroule pas en vase clos. Simultanément, une guerre ouverte oppose le Pakistan et l’Afghanistan — deux voisins immédiats de l’Iran — tandis que les hostilités entre le Liban et Israël reprennent avec une violence extrême. En Méditerranée orientale, Chypre est le théâtre de manifestations anti-OTAN ignorées par les médias occidentaux, pendant qu’une tension inédite entre la Grèce et la Turquie — toutes deux membres de l’Alliance — prend des proportions inquiétantes, alimentée par le renforcement naval de l’OTAN dans la région.

Sur le plan économique, l’Iran maintient un blocus sélectif du détroit d’Ormuz — ciblant les navires américains et israéliens tout en laissant passer les pétroliers iraniens, russes et chinois. Washington affirme avoir neutralisé la marine iranienne, mais c’est Pékin qui, en équilibrant ses besoins énergétiques avec la pression qu’il peut exercer sur Téhéran, tient les véritables leviers de la crise dans le Golfe.

Une guerre de diversion sur fond d’effondrement économique ?

L’hypothèse que ce conflit ait été délibérément déclenché pour masquer un effondrement économique mondial en gestation ne peut plus être écartée. La médiocrité politique des élites dirigeantes — de Washington à Tel Aviv en passant par les capitales du Golfe — rend plausible ce type de fuite en avant. L’histoire regorge de précédents où des guerres furent déclenchées non pour atteindre des objectifs militaires réalistes, mais pour réorienter l’attention des opinions publiques vers un ennemi extérieur.

Ce qui est certain : nous sommes entrés dans une phase où chaque escalade réduit la marge de manœuvre des acteurs. Le risque d’une guerre thermonucléaire globale, longtemps cantonné aux scenarii théoriques, est désormais une variable à prendre en compte dans toute évaluation stratégique sérieuse.