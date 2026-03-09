Journée mondiale du sommeil avec le CHRU de Nancy

À l’occasion de la Journée mondiale du sommeil, le Centre de Médecine et de Recherche sur le Sommeil (CMRS) du CHRU de Nancy participera à une journée d’information et d’échanges ouverte à tous, le vendredi 13 mars, sur le site des Hôpitaux Urbains.

Une journée d’information ouverte à tous

Le vendredi 13 mars, de 9 h 30 à 16 h 30, le CMRS du CHRU de Nancy accueillera le public dans le hall du bâtiment Lepoire (bâtiment de neurologie) sur le site des hôpitaux urbains. Cette journée s’inscrit dans le cadre de la Journée mondiale du sommeil et vise à sensibiliser le plus grand nombre à l’importance du sommeil pour la santé et la qualité de vie.

À la rencontre des professionnels du sommeil

Tout au long de la journée, les équipes médicales et paramédicales du Centre de Médecine et de Recherche sur le Sommeil seront présentes pour échanger avec les visiteurs. Elles présenteront les tests et explorations du sommeil réalisés au CHRU de Nancy, les principaux troubles du sommeil – tels que les insomnies, les apnées du sommeil ou encore les hypersomnies – ainsi que les solutions et traitements proposés au sein du centre.

Mieux comprendre le rôle du sommeil dans la santé

Cette journée constitue un moment privilégié pour s’informer, poser ses questions et mieux comprendre les mécanismes du sommeil, souvent sous-estimés, mais essentiels au bien-être physique et psychique. Les visiteurs pourront bénéficier de conseils personnalisés et d’éclairages scientifiques adaptés à tous les publics.

La Journée mondiale du sommeil : un enjeu de santé publique

Organisée chaque année par l’Institut National du Sommeil et de la Vigilance (INSV), la Journée mondiale du sommeil a pour objectifs de sensibiliser le grand public à l’importance du sommeil, de favoriser le dépistage des troubles du sommeil et de rappeler l’existence de structures spécialisées capables d’accompagner les patients dans leur prise en charge.

Pour en savoir plus sur le programme national de cette 25ᵉ édition, rendez-vous sur le site de l’INSV.