Trump intervient directement à la FIFA pour sauver Balogun

Donald Trump a appelé personnellement le président de la FIFA Gianni Infantino pour obtenir la levée de la suspension de Folarin Balogun avant les 8e de finale contre la Belgique à la Coupe du Monde 2026.

Quand la politique décidé des résultats sportifs, c’est que quelque chose est pourri. L’intervention de Trump auprès de la FIFA qui a cédé à ses exigences, ressemble fort à un scénario mafieux de film de série B. Selon le New York Times, la Maison Blanche a mobilisé une équipe d’avocats et exercé des pressions diplomatiques exceptionnelles pour contester le carton rouge reçu par l’attaquant américain. Une intervention sans précédent depuis 1962 qui a déclenché une tempête de critiques dans l’univers du football mondial.

L’expulsion qui a déclenché la crise

Folarin Balogun, le meilleur buteur américain, a reçu un carton rouge lors des 16e de finale remportés par les États-Unis face à la Bosnie-Herzégovine. Après un visionnage des images, l’arbitre a transformé sa décision initiale en carton rouge direct pour une intervention dangereuse sur Tarik Muharemovic. Conformément au règlement de la Coupe du Monde, cette expulsion entraînait automatiquement une suspension pour le match suivant.

Folarin Balogun semblait donc condamné à manquer les 8e de finale contre la Belgique. Cependant, à la surprise générale, la Commission de discipline de la FIFA a décidé de suspendre l’exécution de cette sanction à titre probatoire pendant un an. Cette décision rarissime a permis à Balogun de retrouver immédiatement sa place pour le choc face aux Diables Rouges, provoquant une vague d’incompréhension dans le monde du football.

L’intervention directe de Donald Trump

Les coulisses de cette décision extraordinaire ont été révélées par plusieurs médias américains. Selon des sources proches du dossier relayées par le New York Times, Donald Trump a directement téléphoné à Gianni Infantino quelques minutes après la rencontre face à la Bosnie-Herzégovine pour demander un réexamen de la suspension.

Le président américain ne s’est pas contenté de ce simple appel. Il a mobilisé une stratégie globale impliquant ses plus proches collaborateurs. Le secrétaire au Commerce Howard Lutnick et Andrew Giuliani, chargé de la task force de la Maison Blanche pour la Coupe du Monde 2026, ont constitué une équipe d’avocats spécialisés extérieurs au gouvernement afin de contester juridiquement le carton rouge.

Leur principal argument reposait sur l’utilisation du ralenti vidéo pour transformer la décision initiale de l’arbitre, une procédure qu’ils estimaient contraire à l’interprétation du règlement de la FIFA. Donald Trump a ensuite personnellement informé Gianni Infantino que cette contestation avait été déposée tout en lui faisant savoir qu’il considérait la sanction comme excessive.

La chronologie d’une offensive de quatre jours

Selon les informations révélées par Politico, la mobilisation de la Maison Blanche a débuté dès mercredi soir, quelques minutes après le carton rouge. Andrew Giuliani a immédiatement alerté Donald Trump, avec lequel il échangeait régulièrement depuis le début de la Coupe du Monde.

La stratégie mise en place s’est déroulée en plusieurs étapes sur quatre jours. Dès jeudi, Donald Trump aurait personnellement appelé Gianni Infantino afin de s’informer sur les règles encadrant le carton rouge et les possibilités de revoir la suspension. Les deux hommes se connaissent depuis près de huit ans, facilitant cette communication directe.

Pendant que les avocats de la Fédération américaine préparaient officiellement leur dossier, Giuliani et Lutnick ont proposé de mettre des juristes de la Maison Blanche à leur disposition pour renforcer l’argumentaire. En parallèle, Andrew Giuliani et Scott Goodwin, gestionnaire de fonds d’investissement ayant contribué au financement du salaire de Mauricio Pochettino, se sont penchés sur le passé de l’arbitre Raphael Claus. Plusieurs articles revenant sur des polémiques impliquant l’officiel brésilien ont circulé parmi de hauts responsables américains afin d’étudier tous les arguments susceptibles d’appuyer la demande. Bref, des méthodes mafieuses.

La réaction de la FIFA et du côté juridique

Du côté de la FIFA, Emilio García, directeur des affaires juridiques de l’instance, a conseillé Gianni Infantino sur les différentes options offertes par le règlement. Avec plusieurs responsables de l’organisation, il a analysé si les circonstances du tacle de Balogun permettaient juridiquement de rouvrir le dossier.

Dimanche, la FIFA a annoncé finalement la suspension de l’exécution de la sanction, rendant l’attaquant éligible pour affronter la Belgique. L’instance assure que cette décision a été prise de manière totalement indépendante par sa commission de discipline composée de dix-huit membres. En revanche, elle n’a pas précisé si un vote avait eu lieu et n’a publié aucun rapport détaillant les motivations de cette décision exceptionnelle.

Un précédent historique unique

Une telle intervention est considérée comme totalement exceptionnelle puisqu’il s’agit du premier cas de ce type lors d’une Coupe du Monde depuis 1962. À l’époque, le Brésilien Garrincha avait été autorisé à disputer la finale après une intervention directe du gouvernement brésilien auprès de la FIFA.

Ce précédent historique alimente aujourd’hui toutes les interrogations sur les relations particulièrement étroites entretenues par Gianni Infantino avec Donald Trump. Plusieurs dirigeants du football mondial s’inquiètent déjà des conséquences d’un tel précédent. La réaction publique de Donald Trump sur Truth Social, remerciant la FIFA « d’avoir fait ce qui était juste et d’avoir réparé une grande injustice », a accentué la controverse.

La polémique qui divise le football européen

En Belgique, la colère est rapidement montée d’un cran. La Fédération belge s’est dite stupéfaite par une décision qu’elle juge contraire au règlement de la compétition et a annoncé examiner toutes les voies possibles afin de défendre ses intérêts. À quelques heures du 8e de finale, le climat est devenu particulièrement explosif autour d’une affaire qui dépasse largement le simple cadre sportif.

Les stars du football se sont révoltées contre cette manœuvre, critiquant ouvertement l’ingérence politique dans les décisions sportives. L’UEFA a fustigé la décision de la FIFA, tandis que la presse scandalisée a dénoncé un véritable complot entre Trump et Infantino. Cette affaire remet en question l’indépendance de la commission de discipline de la FIFA et établit un précédent dangereux pour les futures compétitions internationales.

Les conséquences et inquiétudes pour l’avenir du football

Plusieurs dirigeants du football mondial craignent que d’autres fédérations réclament désormais le même traitement lors de futures expulsions. Cette intervention directe de l’exécutif américain dans les décisions sportives pose des questions fondamentales sur la gouvernance du football international et l’indépendance de ses instances disciplinaires.

La mobilisation exceptionnelle de la Maison Blanche, impliquant juristes, diplomates et responsables fédéraux, représente un tournant dans la relation entre politique et sport professionnel au plus haut niveau. L’absence de rapport détaillé de la FIFA justifiant sa décision ajoute à la confusion et aux soupçons d’influences externes.

Cette affaire Folarin Balogun restera comme un moment charnière dans l’histoire de la Coupe du Monde 2026, illustrant comment une décision sportive peut se transformer en incident diplomatique majeur impliquant directement le plus haut niveau de l’exécutif américain. Elle soulève des questions essentielles sur l’intégrité des compétitions internationales et la capacité de la FIFA à maintenir son indépendance face aux pressions politiques.

Trump on Balogun: « I saw the play, and I’m a person that loves sports … that wasn’t a foul. That wasn’t even an infraction … this referee, who is a little bit suspect if you check his past. He made a call that nobody could believe … he’s our best player, or one of our best… pic.twitter.com/YfIqb1JA4u — Aaron Rupar (@atrupar) July 6, 2026

La FIFA es una desgracia: • Suspenden a Rusia, pero no a Israel

• Entregan a Trump un « Premio de la Paz »

• Messi es intocable

• Protegen a Argentina históricamente

• Cancelan tarjeta roja a petición de Trump Los fans del fútbol en todo el mundo debemos sacar a Infantino… pic.twitter.com/ca0XZAIhV5 — Guille Vidal (@eltemagv) July 5, 2026