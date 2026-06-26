InSimo et echOpen s’allient pour démocratiser l’échographie clinique

La simulation médicale rencontre l’échographie portable. Les entreprises françaises InSimo et echOpen annoncent un partenariat stratégique destiné à accélérer l’adoption de l’échographie clinique par les professionnels de santé. Leur ambition : rendre cet outil de diagnostic plus accessible en associant formation immersive et pratique sur le terrain.

Une réponse aux enjeux de la médecine de proximité

Longtemps réservée aux spécialistes, l’échographie clinique s’impose progressivement comme un prolongement de l’examen physique. Réalisée directement au chevet du patient, elle permet d’obtenir, en quelques minutes, des informations essentielles pour orienter un diagnostic ou guider une prise en charge thérapeutique.

Non invasive, non irradiant et indolore, cette technique contribue à confirmer ou écarter rapidement une hypothèse diagnostique, tout en rassurant le patient et en réduisant les délais de prise en charge. Selon les données citées par les deux entreprises, l’échographie permet de réorienter près d’une consultation sur deux.

Pourtant, son utilisation reste encore limitée en médecine générale en France : moins de 10 % des généralistes y ont recours, contre près de 45 % en Allemagne.

La formation, principal levier de démocratisation

Si l’échographie présente un fort potentiel, elle exige une maîtrise technique importante. La qualité des images et la pertinence du diagnostic dépendent directement de la capacité du praticien à manipuler correctement la sonde et à interpréter les résultats.

C’est précisément ce défi que souhaitent relever InSimo et echOpen. Leur partenariat vise à créer un parcours d’apprentissage continu, allant de la simulation virtuelle à l’utilisation d’une sonde d’échographie en conditions réelles.

« L’échographie clinique marque une évolution majeure de la pratique médicale : elle enrichit l’examen clinique par l’image, au plus près du patient et au moment où se construit la décision », souligne le Dr Mehdi Benchoufi, cofondateur et directeur général d’echOpen. « Pour que cet outil devienne accessible à tous les soignants, il faut à la fois un dispositif simple à intégrer dans la pratique quotidienne et un accompagnement solide dans l’apprentissage du geste. »

Deux technologies complémentaires

L’accord repose sur la complémentarité des solutions développées par les deux entreprises.

InSimo met à disposition diSplay U/S, un simulateur d’échographie haute fidélité accessible en ligne. Développée avec des experts médicaux, la plateforme propose une centaine de cas cliniques et d’exercices permettant aux professionnels de santé de s’entraîner sans contrainte matérielle. Elle compte aujourd’hui plus de 20 000 utilisateurs à travers le monde.

De son côté, echOpen commercialise echOpen O1, une sonde d’échographie clinique ultraportable tri-fréquence, conçue et fabriquée en France. Connectée à un smartphone via une application dédiée, elle permet d’acquérir, visualiser, enregistrer et partager des images échographiques directement lors de la consultation.

En combinant ces deux outils, les partenaires souhaitent accompagner les soignants depuis l’apprentissage du geste jusqu’à son intégration dans la pratique quotidienne.

Des offres croisées pour favoriser l’adoption

Afin de faciliter l’accès à leurs solutions, les deux entreprises mettent également en place des offres préférentielles réciproques.

Les acquéreurs d’une sonde echOpen O1 bénéficieront d’une réduction de 100 € TTC sur un abonnement annuel à diSplay U/S. À l’inverse, les nouveaux abonnés annuels à la plateforme de simulation pourront profiter d’une remise de 160 € TTC sur l’achat d’une sonde echOpen O1.

Pour Pierre-Jean Bensoussan, directeur général d’InSimo, cette alliance répond à un enjeu majeur de santé publique : « La démocratisation de l’échographie ne peut se faire qu’avec du matériel accessible et un effort massif sur la formation. En associant simulation et pratique clinique, nous apportons une réponse concrète à ce défi. »

Une ambition commune

À travers ce partenariat, InSimo et echOpen affichent une vision commune : faire de l’échographie un outil aussi courant que le stéthoscope dans la pratique médicale quotidienne.

En rapprochant innovation technologique, pédagogie et accessibilité, les deux entreprises espèrent accélérer la diffusion de cette compétence auprès des médecins généralistes, urgentistes et de l’ensemble des professionnels de santé, afin d’améliorer la qualité et la rapidité des diagnostics.